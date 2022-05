Giran orden de aprehensión contra exalcalde morenista de Reynosa

REYNOSA, Tamps. (apro).– Un juez de control giró una orden de aprehensión en contra del exalcalde morenista de este municipio fronterizo, Carlos Peña Ortiz, por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, dio a conocer este jueves el fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda.

Apenas el martes, Peña Ortiz, quien sucedió en el cargo edilicio a su madre, Maki Ortiz, había solicitado licencia para separarse del cargo por tiempo indefinido, y en su lugar fue propuesto y aprobado como interino su secretario de Seguridad Pública, Alfonso Peña Rodríguez.

Ramírez Castañeda informó que desde el 18 de mayo se había girado la orden de arresto en contra de Peña Ortiz, quien tenía apenas siete meses en el puesto, por un caso que fue denunciado desde el 2021.

“Es muy importante, para que la sociedad no se confunda: el tema de él inició en mayo del año pasado, e igual se le invitó. Promovió nueve amparos que fueron poco a poco quedando sin efecto. Algunos se sobreseyeron. Es importante que no se olvide: en el caso de él obedece a una denuncia de una persona que hace poco ahí mismo en el Ayuntamiento lo premian con un cargo y entonces ya no entendí”, dijo el fiscal.

Ramírez señaló que, el año pasado, un medio de comunicación publicó información sobre un depósito por un millón de dólares que recibió en una cuenta, así como la adquisición de bienes y ranchos cuya procedencia debe ser aclarada ante la Fiscalía Anticorrupción.

La orden de aprehensión contra Peña Ortiz se da a conocer días antes de la elección para gobernador de Tamaulipas, programada para el 5 de junio, que tiene como puntero en sondeos de opinión a Américo Villarreal, candidato de Morena, a quien Maki Ortiz ha demostrado simpatía.