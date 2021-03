"Tienen mi renuncia por delante", amaga Porfirio Muñoz Ledo si Morena no transparenta candidaturas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal Porfirio Muñoz Ledo advirtió que “tienen mi renuncia por delante” de Morena de no transparentar la asignación de candidaturas para los comicios del próximo 6 de junio.

Durante una reunión virtual con legisladores de su partido acusó a Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, de estar operando en la definición de dichas candidaturas en las elecciones estatales.

En su discurso, Muñoz Ledo sostuvo que al actual presidente de Morena, Mario Delgado Carrillo “ya no le hacen caso” y en su lugar “ha aparecido otro personaje. Yo no sé de dónde viene, aunque lo conozco desde adolescente; es muy bueno para la vida digital. Se llama Gabriel García, llegó incluso a ser senador y ahora tiene un suplente. Yo tengo (reuniones de) zooms con todo el país y ahí me dicen ‘aquí vino Gabriel García y me dijo lo que tenemos que hacer’”, denunció.

“Si no hay transparencia de lo que está haciendo un miembro del partido, que yo no sé para quién trabaja, y que todo mundo supone que es un instrumento de la Presidencia de la República, eso es de suma gravedad. Estoy en este partido porque es un partido democrático y jamás pensaría que mi amigo de tanto, un gran demócrata que se llama Andrés Manuel López Obrador, pudiese utilizar un instrumento antidemocrático encarnado en una persona que no tiene cargo alguno en el partido para operar las elecciones regionales”, manifestó.

“Eso sería el fin de Morena como partido democrático y yo no lo aceptaría de ninguna manera: tienen mi renuncia por delante. No podemos aceptar que un gran movimiento democrático se pudra en cacicazgos ocultos. Hay que solicitar públicamente como un deber la transparencia, qué está pasando, por qué todo mundo me dice en los estados que se hace lo que una persona dice, que ya no es Mario. Me dan a entender que hubo un relevo de la ‘dedocracia’ y eso es inaceptable”, insistió.

“No podemos considerar a nuestros hermanos de los estados de la unión como parientes pobres, aquí se respeta la democracia. Pido públicamente que tengan valor civil, que denunciemos toda mano escondida que dé órdenes, indicaciones sobre cómo se arman las listas (de candidaturas) en los estados, escudados por una impresión de que depende (Gabriel García Hernández) del presidente de la república”, remató.