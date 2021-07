"Somos Los Maléficos, para servirles": así reaccionó Beatriz Gutiérrez-Müller sobre la lista revelada por la UIF

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Somos ‘Los maléficos’, para servirles”, publicó la escritora e investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía donde camina con él, tomados de la mano por Palacio Nacional.

“Somos un par de mexicanos que ha luchado y seguirá luchando por México, y porque México tenga un verdadero Estado de Derecho.

“Desde este momento me deslindo de cualquier grabación, transcripción u otro tipo de material que, bajo la ilegal obtención por la vía del espionaje, se difunda por cualquier medio o vía”, redactó este jueves 22 de julio.

Horas antes compartió dos tuits del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, en los que éste informó que encontraron una lista de 207 personas políticamente expuestas, denominada ‘maléficos’, “elaborada por la administración anterior”, la de Enrique Peña Nieto.

La lista está encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, por lo que presentará una denuncia ante las autoridades.

“Lo anterior, dado que no existe archivo institucional alguno y no hay certeza del uso que se haya dado a la información confidencial de personas de distintas áreas: política, económica, artística, periodística. La sustracción de esa información es un ilícito y viola dd hh”, redactó Nieto Castillo en Twitter.

“Sin comentarios”, fue el comentario de Gutiérrez Müller en Instagram.

En la conferencia mañanera del martes, Nieto reveló que al recibir la UIF encontró un archivo denominado “Los Maléficos” que contenía los nombres de políticos y comunicadores que fueron investigados por esa área en gobiernos anteriores.

La lista encontrada en los archivos de la UIF estaba encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien era identificado con el sobrenombre de “El Gallo”, así como la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, la periodista Carmen Aristegui y el presentador Víctor Trujillo.

En el expediente de “Los Maléficos” había muchas personas que fueron en su momento investigadas en la UIF, “de acuerdo con esa lista que encontramos”, dijo Nieto y señaló que estos documentos “no fueron conservados”.

“Así han sido muchos años”

Dos días antes, tras el escándalo de Pegasus, Gutiérrez Müller comentó: “Espionaje telefónico, seguimiento físico de nuestros movimientos, revisión periódica de cuentas bancarias y de declaraciones ante el SAT; chips en los vehículos, cámaras en la calle donde hemos habitado; visitas continuas al Registro Civil (para confirmar parentescos) y al Registro Público de la Propiedad (para inspeccionar propiedades, hasta en el extranjero); intromisión en cuentas de redes sociales (todas) ¡no terminaría de enumerar! ¡Así han sido muchos años acompañando a Ya Saben Quién!”, escribió en Instagram

Destacó que, con estas acciones, el gobierno quebrantó sistemáticamente nuestros derechos individuales, como el de la privacidad. Por fortuna, añadió, ya no se realizan estas violaciones a la ley, según los dichos de López Obrador.

“Quienes nos han espiado miren la paradoja, no reciben el mismo trato. Es sin duda, importante la exhibición pública de estas prácticas que confirman nuestras antiguas sospechas. No me sorprende. Me repugna, pero estamos acostumbrados. Gracias a todos los investigadores que emprendieron la revisión de esos expedientes de aquella empresa extranjera que fue contratada para entrometerse en casa”, indicó.

Consideró que la Fiscalía General de la República (FGR) debe hacer la investigación correspondiente.

“En lo personal, deseo con toda el alma vivir en un Estado de Derecho y no acostumbrarnos a estas intimidaciones no solo del periodo indicado por los reportajes que circulan, sino de antes”, añadió.

¿Qué hizo Pegasus en México?

Pegasus ha sido usado en México desde 2011, a finales del sexenio de Felipe Calderón, pero fue durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que su uso fue escandaloso.

En 2017, The New York Times, Articulo 10, R3D, Social Tic y Citizen Lab identificaron los primeros blancos de los espionajes a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. 25 eran mexicanos, pero las potenciales víctimas de espionaje pueden ser miles.

Ese año se presentaron denuncias ante la extinta Procuraduría General de la República (PGR) y se abrió una carpeta de investigación que ahora sigue la Fiscalía General de la República (FGR).

Pegasus Project es una investigación internacional que reveló, en días pasados y por primera vez, la existencia de más de 50 mil números telefónicos que fueron seleccionados con el objetivo de espiarlos por los clientes de la compañía NSO Group.

La investigación fue coordinada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, en la que participan más de 80 periodistas del mundo, de 17 medios, incluyendo Proceso y organizaciones sociales.

Se documentó que también fueron objeto de espionaje más de 500 diplomáticos, más de mil 200 funcionarios, alrededor de 250 defensores de derechos humanos y, por lo menos, 180 periodistas, así como 12 jefes de Estado.