Diego Fernández revive un video de AMLO en el que éste denunciaba las ayudas para obtener votos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diego Fernández de Cevallos hurgó en los archivos de la historia para encontrar metralla y tundir al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En esta ocasión entresacó parte de una entrevista realizada al tabasqueño en sus inicios como líder opositor en la que habló de cómo el PRI utilizaba recursos públicos para dárselos a la gente y así amarrar votos.

Fernández de Cevallos rescata esa declaración y la mezcla con un discurso del ahora mandatario en el que resalta la necesidad de apoyar a la población con el presupuesto, con la intención de exhibir sus contradicciones del antes y el ahora.

“Ahora hay un procedimiento moderno, para decirlo en términos tecnocráticos. Ese procedimiento consiste en utilizar el presupuesto público. Ellos apuestan mucho a derramar recursos para crear un ambiente artificial de prosperidad.

“Utilizan recursos para dar ayudas personalizadas y obtener los votos. Esa es la esencia de la nueva estrategia del PRI y del gobierno, al grado que si el PRI no utiliza el presupuesto público, no ganaría la mayoría de las elecciones”, dijo López Obrador en el video antiguo.

Luego lo edita con el video en el que López Obrador dice de sus adversarios: “Tienen esa mentalidad conservadora de que el pueblo no debe de recibir nada. ¿Que no si tiene uno una mascota no le uno de comer?”.

Y al final remata con el grito “viva la honestidad” del presidente del pasado miércoles.

Y el abogado panista remata con el siguiente mensaje en sus redes sociales:

“Este es el mismo cínico que gritó desde el balcón de Palacio Nacional: ¡viva la honestidad! “Tartufo es el más grande de los sinvergüenzas y descarados”.