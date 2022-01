"En todos los casos se investiga": AMLO responde sobre señalamientos contra Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que hay cooperación con el gobierno de Estados Unidos y que se está investigando el caso de los señalamientos de presuntos nexos con el narco de los mandatarios de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo y de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

“Pues hay cooperación y en todos los casos se investiga, es nuestra responsabilidad y vamos a cumplir nuestra responsabilidad siempre”, dijo y agregó:

“Y no hace falta que nos pidan del extranjero ¿no? Lo ideal es que no haya esas recomendaciones; que nosotros actuemos, porque es nuestra responsabilidad”, señaló.

En la conferencia mañanera, el mandatario fue cuestionado sobre la solicitud que hizo el activista Bryan LeBarón al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se investigue a los gobernadores de Morelos y Veracruz por los últimos hechos de violencia registrados en ambas entidades y los señalamientos de presuntos nexos con la delincuencia de las autoridades locales.

Al respecto, el presidente López Obrador anunció que el gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), le va a responder de forma oficial a Bryan LeBarón.

“También, si nos hacen recomendaciones no tenemos por qué enojarnos, porque no tenemos nada que ocultar, no protegemos a nadie, no hay en México corrupción, no hay impunidad, tenemos autoridad moral, tenemos autoridad política, por eso no tenemos nada de qué avergonzarnos, y se deben de hacer las investigaciones”, indicó López Obrador.