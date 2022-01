Nahle: con la reforma eléctrica "no se va a expropiar ni un tornillo"

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con la reforma eléctrica que propone el gobierno federal “no se va a expropiar ni un tornillo”, aseguró la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle, ante la bancada de Morena en el Senado de la República.

“El modelo (de generación eléctrica) es un muy buen modelo. No se va a expropiar ni un tornillo. No se va a expropiar absolutamente nada, no le vamos a pagar nada a nadie porque no les estamos quitando sus plantas, porque no les estamos diciendo que se vayan. Porque no les estamos diciendo nada. Nada más les decimos, ustedes se quedan en esta parte", dijo.

En la casona de Xicoténcatl, durante su participación en la VIII reunión plenaria de los morenistas,la funcionaria defendió que la propuesta del gobierno es que “el 46% se les va a dar a todos los privados, que ya están aquí en México. (Es) una participación muy importante para que ellos ahí, en un libre mercado justo, participen entre ellos. Y nos van a ayudar incluso, porque la CFE en su 54% va a generar en una forma competitiva”.

La titular de la Sener aseguró que la reforma “es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y advirtió que, si no se aprueba, sí podrían cancelarse los "contratos anclados" que la CFE mantiene con las sociedades de autoabasto, entre ellas, Oxxo, FEMSA, Bimbo, Walmart y Cemex. Se trata de las mismas empresas que presentaron amparos contra la intención presidencial.

Y agregó que la Comisión “no va a tener un esclavismo comercial a 20 años porque se hayan firmado contratos leoninos".

Entonces, la funcionaria recordó el origen y evolución de esos permisos de autoabasto, que en 2013 se extendieron para que grandes fábricas produjeran su electricidad. No obstante, ello “decayó en una práctica ilegal” con la creación de un “mercado paralelo donde estos permisionarios simularon tener socios (socios de un dólar) y empezaron a vender electricidad utilizando las líneas de transmisión de la CFE e incurriendo en fraude fiscal. Es una actividad ilegal”.

Tales sociedades, acusó, “no cubren el costo real del transporte (porteo), se interconectan en la red creando inestabilidad en el sistema, captando incentivos de la CFE”.

Y ante las acusaciones de los "opositores", Rocío Nahle rechazó que México esté en contra de la generación de energías limpias: “Dentro de los países de la OCDE, somos el país que menos contaminantes emitimos de CO2 por producción de energía a través de carbono. Nosotros vamos en un adecuado balance energético. (...) Vamos caminando hacia la transición, pero no te puedes desconectar tan fácil de los fósiles", concluyó.