El Gran Maestro Duda gana la Copa Mundial

Uno de los eventos del ajedrez internacional más interesantes y llamativos, es la llamada "Copa Mundial". En este caso se trata de un torneo de eliminación Wimbledon, en donde parejas de jugadores se enfrentan entre ellos a dos partidas de ajedrez clásico. En caso de empate, hay que jugar partidas de desempate a ritmos más rápidos y eventualmente, si el empate persiste, irse a un juego final, el "armageddon", en donde el blanco tiene 6 minutos, el negro 5 y el empate le da el triunfo al segundo jugador.

Siendo una justa que supuestamente incluye a todos los países, los clasificados de las zonas ajedrecísticas de todo el mundo se dan cita en la sede de la Copa Mundial, esta vez Sochi, en Rusia, y presencialmente -con todas las medidas de seguridad posibles- se juegan las partidas. Hay jugadores de alto nivel, de la elite ajedrecística, que no entran a participar desde la ronda 1, sino que han sido sembrados y comienzan su periplo en la 3a ronda.

La Copa Mundial da dos lugares al Torneo de Candidatos que sigue, que es de donde sale el retador al Campeón Mundial en turno. Curiosamente, el propio monarca mundial, el noruego Magnus Carlsen, puede jugar y desde luego, en caso de ocupar alguna de las plazas finales, se tendría que dar al siguiente jugador clasificado. Así pues, este es uno de los torneos más esperados por los ajedrecistas y aficionados, porque aquí jugadores con pocas posibilidades de enfrentar a otros maestros de países con más tradición y fuerza ajedrecística, lo pueden hacer.

En este tipo de torneos, a pesar de que los de la elite del ajedrez mantienen ciertos privilegios, las sorpresas están a la orden del día. Por ejemplo, Lenier Domínguez, un cubano ya afincado en Estados Unidos y jugando ya por ese país, perdió contra Jakhongir Vakhidov, que sin duda no era favorito. Vamos, que Lenier sigue siendo el mejor ajedrecista de Cuba (aunque ya no juegue por su país). Otro resultado sorpresivo fue la eliminación de Firouzja, un jovencito que está con un rating ya de la elite, perdió contra el "desconocido" Javokhir Sindarov. Y estamos apenas hablando de la segunda ronda.

Así, los favoritos empezaron a caer: Fabiano Caruana, #2 del mundo, perdió contra Rinat Jumabaey, Praggnanandhaa venció a Krasenkov, lo cual habla de cíomo empujan las nuevas generaciones, pues el ganador, de la India, aún no cumple 16 años. Mamedyarov, otrora candidato al ciclo por el título mundial, perdería contra Martisoryan. Giri, el mejor holandés, con fama de solidez absoluta, caería ante Abdusattorov... y así fueron cayendo la mayoría de los favoritos.

Finalmente quedaron Duda contra Carlsen y Fedosov contra Karjakin. Jan Krzysztof Duda, de Polonia, venció de manera sorpresiva al Campeón Mundial Magnus Carlsen, quien tuvo que enfrentar por el tercer sitio a Fedosov, a quien venció fácilmente. Por su parte, Karjakin derrotaría a Fedosov y en la final caería ante Duda, que no perdió ninguna partida y que jamás se vio en dificultades en ninguno de sus encuentros. A decir del ahora ganador de la Copa Mundial, "fue el torneo de mi vida". Por su parte, Karjakin también se ha ganado un sitio en Candidatos del 2022 y poco a poco se va armando la nómina de jugadores. De hecho, Teimour Radjabov, que había ganado la anterior Copa Mundial, se le otorgó un lugar en el próximo torneo de candidatos porque él renunció a su participación en la edición anterior por el Coronavirus. Y aunque la Federación Internacional no tenía ninguna obligación para ello, quedó claro que Radjabov había tenido la razón al no querer participar por el riesgo de la pandemia. Hoy, de alguna manera, le dan un premio de consolación, tal vez merecido.

Fue el propio Magnus Carlsen el primero en felicitar a Duda cuando Karjakin recién había abandonado. El Campeón mundial dijo que lo felicitaba pues considerando la nómina de jugadores que había vencido en las últimas cuatro rondas, sin perder partido y sin tener que llegar a la situación de tener que ganar a fuerzas para mantenerse con vida, es un logro masivo por lo que es quien merecía ganar.