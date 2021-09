La vida de Vladimir Tukmakov

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En el mundo del ajedrez no solamente están los grandes exponentes, como los campeones del mundo, sino que también existen un número enorme de jugadores talentosos que con sus partidas y análisis, han enriquecido el juego ciencia. Uno de estos jugadores, no tan conocido como Kasparov, Carlsen o Fischer, es el ucraniano gran maestros, Vladimir Borisovich Tukmakov, quien nació en 1946 en Odessa y que se convirtió en gran maestro en el año 1972.

La carrera de Tukmakov comenzó a brillar cuando ayudó al equipo de la Unión Soviética a ganar consecutivamente el Campeonato Mundial de estudiantes, desde 1966 a 1972, ganando nueve medallas de oro en el camino, lo cual es por decir lo menos, notable. Tukmakov se abrió paso en la década de 1970-1980 pero ya en el equipo senior soviético, ganando también en más de una ocasión, la medalla de oro. Desde luego que estos méritos lo llevaron a formar parte del equipo Olímpico soviético, que ganó la medalla de oro en 1984. Esta fue la única aparición de Tukmakov en este evento que, en general, es muy selectivo pues por muchos años solo iban los seis mejores jugadores de cada país.

Tukmakov tiene quizás el récord de medallas de oro en competiciones por equipos. En 1973, 1983 y 1989, jugó en el Campeonato de Ajedrez por Equipos de Europa, ganando 5 medallas de oro, 3 en términos del equipo y 2 por ser mejor tablero. Eso es un récord impresionante en cualquier época del ajedrez internacional.

Sin embargo, el gran maestro ucraniano nos daría resultados formidables: Segundo lugar en 1970, en Buenos Aires, por debajo de Fischer, quien le ganó una partida interesante en donde el estadounidense jugó 1. b3, primera vez que dejaba su apertura de peón rey para plantear un juego totalmente ajeno a su estilo. Desde luego, Fischer ya en esa época era probablemente el jugador más fuerte del mundo. Pero sigamos: Tukmakov quedó segundo en el torneo de Madrid en 1973, que ganó Karpov. Primer lugar (con Jansa e Ivkov) en el torneo IBM de Amsterdam, en 1974. También primer lugar en Decin 1977. Fue primer lugar en el torneo de las Palmas 1978 (junto con Sax), Vilnius 1978 (por encima del excampeón del mundo Tigran Petrosian), y primero en Malta 1980. En Yerevan quedó segundo, torneo que ganó Yusupov y mismo resultado en Tilburg 1984, cuyo ganador fue el británico Miles.

En torneos abiertos Tukmakov fue primero en el de Lugano 1985 y en el torneo de Reggio Emilia en 1989 y 1994. Y aparte de ello, el gran maestro ucraniano demostró su habilidad en partidas rápidas en Gijón, en donde en 1988 empató el primer sitio junto con Karpov.

Curiosamente, Tukmakov nunca llegó a ser campeón de la Unión Soviética, aunque estuvo a punto de ganar el torneo en tres ocasiones: Riga 1970, Baku 1972 y Moscú 1983, en donde terminó en segundo lugar después de Korchnoi, Tal y Karpov, respectivamente. Sin embargo, hay que decir que Tukmakov fue campeón de Ucrania en 1970.

Hoy Tukmakov, con 76 años, juega pocos torneos y claramente su nivel competitivo ha disminuido. La razón es que el tiempo cobra siempre su factura y además, la motivación deportiva va a la baja. Este fenómeno se observa frecuentemente en jugadores de todos los niveles. Después de años practicando intensamente el ajedrez en torneos oficiales, los ajedrecistas "se cansan", pierden el ánimo o la motivación para competir. Sin embargo, claramente lo que no disminuye es su amor por el ajedrez.

En el 2014, Tukmakov, semi-retirado de las competencias, comenzó a trabajar con el talento holandés Anish Giri, un gran maestro de la elite, que ha sido candidato a campeón del mundo en más de una ocasión. El gran maestro ha escrito un interesante libro: "Risk & Bluff in Chess. The Art of Taking Calculated Risks", de la Editorial New in Chess.