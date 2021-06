Gana David Monreal... y la delincuencia estalla

Tras el triunfo electoral de David Monreal, candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, los grupos delincuenciales que se disputan el territorio de la entidad están desatados: como si no hubiera autoridad, se enfrentan sin miramientos. Disparan así las cifras de asesinatos y acentúan el éxodo de habitantes de comunidades rurales. Ante el incremento de la violencia, Claudia Anaya Mota, excandidata de la coalición PRI-PAN-PRD, advierte: “Aquellos que pactaron con la delincuencia organizada no entendieron que hay muchos grupos, que si pactaste con uno, van a llegar a cobrar, pero los otros no se van a dejar”.

ZACATECAS (proceso).- La manta colgada bajo un puente vehicular dejó estipulada la advertencia: “Esto les va a pasar a todo el gobierno de San Luis Potosí por volteados y andar apoyando a los sinaloas. Atte. Grupo Guerrero CJNG”.

El mensaje fue dejado en el corazón del territorio zacatecano, en un puente vehicular de la avenida Arroyo de las Sirenas de la capital del estado.

A unos metros colgaban también los cadáveres de dos elementos de la Fuerza Metropolitana Estatal de San Luis Potosí, Benito Salazar Coronado y Felipe de Jesús Martínez, de los que nada se sabía desde el jueves 17, cuando su patrulla fue encontrada abandonada en una carretera del municipio de Santo Domingo, colindante con Zacatecas.

Este estado vive una convulsa transición política marcada por el furor de los grupos delincuenciales expandidos en la entidad y la región, aliados o enemigos de dos rivales que aquí se estarían enfrentando sin miramientos: el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa.

Ambos grupos y sus socios (Golfo, Talibanes) llevaron al extremo su feroz rivalidad en el territorio zacatecano el viernes 25, en San Juan Capistrano, una alejada comunidad en la sierra de Valparaíso, municipio rodeado por Jalisco y Durango.

Fue una refriega que comenzó por la tarde del jueves 24 y terminó en la mañana del viernes 25, y que dejó 40 muertos, según un funcionario del gobierno de Zacatecas, aunque fuentes oficiales señalaron 35 muertos y la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó de 18.

Frente al silencio que sobre la situación guarda el gobernador electo de la entidad, el morenista David Monreal Ávila, la excandidata de la coalición PRI-PAN-PRD, Claudia Anaya Mota, planteó en un mensaje que publicó en Twitter el 23 de junio:

“¿Ya notaste que después de la elección se incrementó la violencia? Aquellos que pactaron con la delincuencia organizada, no entendieron que hay muchos grupos, que si pactaste con uno, van a llegar a cobrar, pero los otros no se van a dejar.”

¿Ya notaste que después de la elección se incrementó la violencia?

Aquellos que pactaron con la delincuencia organizada, no entendieron que hay muchos grupos,

qué si pactaste con uno, van a llegar a cobrar, pero los otros no se van a dejar.

uD83DuDC36uD83DuDC3B

uD83DuDE48 — Claudia Anaya uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@ClaudiAnaya) June 23, 2021

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2330 del semanario Proceso, cuya versión digital puedes adquirir aquí.