La serie de misterio psicológico "Evil" en Universal TV

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El nuevo drama que examina los orígenes del mal en la línea divisoria entre la ciencia y la religión Evil (reconocido por TV Guide como una de las mejores series de estreno en 2019) se proyecta en Universal TV. Para llegar a fin de mes, la psicóloga forense escéptica Kristen Bouchard acepta una oferta de trabajo de David Acosta, un experiodista en busca de aventuras que ahora estudia para ser sacerdote y la Iglesia le encarga que evalúe fenómenos inexplicables. Y se une a ellos Ben Shakir. Siempre lógica, Bouchard está segura de que la ciencia puede proporcionar respuestas a cada incidente que encuentra, incluyendo sus propios terrores nocturnos escalofriantemente reales. La holandesa Katja Herbers (Bouchard) y el estadounidense Mike Colter (David Acosta) platican a Proceso su sentir de participar en este proyecto, producido por CBS Television Studios en asociación con King Size Productions y distribuido internacionalmente por CBS Studios International. --Tras haber interpretado a muchos personajes tan distintos a lo largo de su carrera, ¿cómo se siente ahora recrear a David Acosta en Evil? --se le pregunta a Colter. --Me encanta, porque todos son muy diferentes. En el caso de Luke Cage, intentar darle vida a un superhéroe (de Marvel) con poderes y hacerlo de la forma más creíble fue difícil, pero disfruté el desafío. Ahora, referente a Evil, estamos en el mundo real, y lidiamos con la psicología, pero luego están estos matices que son lo sobrenatural y los mitos. Y las situaciones que son fuera de este mundo son cosas de las que no estamos tan seguros. En Evil son experiencias de la vida real y ocurren en nuestro presente, y el objetivo de mi personaje es tratar de descubrir qué las causa. Al cuestionarles, vía telefónica, ¿cuáles fueron los mayores retos a los que se enfrentaron al interpretar a sus personajes en Evil?, relata primero Herbers: “En mi caso fue toda la investigación y memorizar los largos diálogos de mi papel en la serie, pero amo el personaje y me siento muy honrada de interpretarlo”. Colter señala: “David es bastante sensato, pero al mismo tiempo es el personaje más emocionalmente inteligente y maduro que he interpretado, porque está lidiando con dos lados diferentes, y ha invitado (a los escépticos) a unirse a él. Por un lado, un contratista, un tipo de datos duros, y por el otro, a una psicóloga, y ambos son lo más pragmáticos y directos posibles, y me atrevo a decir que probablemente ambos son agnósticos, no creyentes. Sin duda me divierto mucho interpretándolo”. Herbers prosigue la charla con su papel: “La doctora Kristen Bouchard es una psicóloga forense que trabaja en la oficina del fiscal de distrito de Queens en Nueva York. Ella sola debe hacerse cargo de sus cuatro hijas, dada la ausencia de su esposo de varios meses, por ello es que se une al equipo de David para obtener un ingreso y mantener su hogar”. --¿A qué retos se enfrentó al construir a Bouchard? “Nunca antes había protagonizado una serie así, y es un viaje salvaje, intenso y maravilloso. No tengo vida fuera de este proyecto, literalmente es lo único a lo que me dedico. El fin de semana, preparo el trabajo de la próxima semana. Es mucho y me encanta”. --Tras su perspectiva sobre los sucesos paranormales tuvo un antes y un después tras la grabación de Evil?, y la actriz menciona: “No, en realidad he mantenido mi perspectiva sobre este tipo de sucesos, podemos decir que soy un poco escéptica, pero aún así estoy consciente de que hay sucesos en la vida que no son capaces de explicarse desde una perspectiva lógica o científica, pero sin duda siempre será un tema del que se podrán contar miles de historias”. Colter relata: “Es curioso, hay una anécdota sobre Katja…”. Bouchard interrumpe para narrar la historia: “Durante mucho tiempo sufrí de fuertes dolores de cabeza, iba con especialistas y al parecer, ninguno podía ayudarme, hasta que fui con una dama muy extraña, quien resultó siendo una médium. Me dijo que tenía 37 almas/espíritus conmigo, entonces habló con ellos para pedirles que se fueran, algunos no querían irse, pero al final ella consiguió que se fueran y desde entonces nunca más he tenido esos recurrentes dolores de cabeza”. --¿Los fenómenos supernaturales, la religión y la ciencia pueden coexistir? Bouchard menciona: “Sí, sin duda. La ciencia ha avanzado mucho, pero aún no ha podido explicar todo. Mike, ¿tú qué crees?”. Colter prosigue: “¡Claro!, me atrevo a decir que de cierta forma podrían llegar a complementarse. Mi personaje y el de Katja podrían interpretar esa tan popular lucha entre lo científico y las creencias espirituales. Si habláramos de las debilidades de David, la fe podría ser su debilidad. A veces, cuando posees una fe fuerte, te ciega. Él está en algún lugar entre ser ciegamente fiel y ser muy, muy consciente y despertarse, en cierto sentido, sabe que no lo sabe todo, pero sí cree en una determinada forma de vida, y se aferra a eso. Su fe es casi todo para él. “Mi personaje y yo, a ambos nos apasiona debatir, constantemente me gusta adoptar un punto de vista opuesto al de los demás, me gusta abrir mi mente y tratar de percibir la mayor parte de panoramas-visiones, explorar mundos, no casarte con un sólo punto de vista”. Herbers (nacida el 19 de octubre de 1980) es mejor conocida por interpretar a la Dra. Helen Prins en la serie de televisión estadounidense Manhattan, a la emocionalmente inestable Joyce en el programa holandés Divorce y a Emily en la serie de HBO Westworld .Estudió psicología en la Universidad de Amsterdam (1999-2000). Durante sus estudios de psicología asistió a la escuela de teatro local De Trap. Colter, nacido el 26 de agosto de 1976 en Columbia, se dio a conocer a nivel mundial en 2004 con la película Million dollar baby, en la que interpretó al boxeador Willie Little. También trabajó en los filmes Brooklyn lobster, Silver Bells, And then came love, Taking chance, Salt y Hombres de negro III (Men in Black III). Evil fue creada por Robert y Michelle King (The good wife y The good fight). También actúan Aasif Mandvi, Michael Emerson, Christine Lahti y Kurt Fuller, entre otros.