'Aprende en casa por tv y en línea”, programa de la SEP para la cuarentena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Del lunes 23 de marzo al viernes 17 de abril, todos los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, con el programa Aprende en casa por tv y en línea, pueden acceder a contenidos para aprender desde el hogar, basados en los planes y programas de estudio de la Secretaría de Educación Pública ( SEP ). Ante la emergencia sanitaria, para evitar contagios de covid-19, la SEP --en coordinación con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), la Dirección General de Televisión Educativa (DGTVE) y Canal Once Niñas y Niños 11.2.-- ha creado este proyecto que consiste en difundir diversos programas educativos por televisión abierta, es decir, no es necesario que se adquiera un servicio de televisión de paga, e igual pueden ser seguidos en internet. En Once Niñas y Niños, los horarios de Aprende en casa… serán de lunes a viernes de las 9 a las 12 horas, donde se ofrecerán diversos temas amenos. Y de 12 a 12:30 horas, se brindarán clases de inglés para los infantes. Por supuesto, los muñecos Nora y Memo aclararán varios aspectos de coronavirus, sobre todo porque existe información falsa que asusta a los niños. Once Niñas y Niños se proyecta por el Canal 11.2 de televisión abierta y por los canales del sistema de cable: 144 TotalPlay, 330 Sky, 280 Dish, 267 Megacable y 311 IZZI. Ingenio TV, de Televisión Educativa dedica su espacio, de lunes a viernes de las 8:00 a las 11:00 de la mañana, a los alumnos de secundaria, y de las 11:00 horas a las 13:00 horas a los de bachillerato. Ambos espacios se repetirán de las 15:00 a las 20:00 horas. Ingenio TV se puede sintonizar desde la televisión normal, con una antena UHF. En la Ciudad de México y área metropolitana, y en otras capitales como Puebla, Querétaro y Toluca, se pone con el control el número 30 y con el menú, del miso control, se ve la gama de canales adyacentes y sólo se debe escoger el 30.4 (algunos controles sí poseen el punto, en otros es con el signo menos); si no se puede, entonces es necesario un sintonizador de televisión digital, de venta en cualquier tienda electrónica. Los canales de Ingenio TV en otras metrópolis son: Celaya, Guanajuato (20.4); Mérida, Yucatán (23.4); Hermosillo, Sonora (27.4); León, Guanajuato (34.4); Oaxaca, Oaxaca; Tampico, Tamaulipas, y Xalapa, Veracruz (35.4); Tapachula, Chiapas (42.4); Guadalajara, Jalisco (43.4); Morelia, Michoacán (44.4); Coatzacoalcos, Veracruz (46.4) y Monterrey, Nuevo león (51.4). Igual, Ingenio TV puede verse en el Canal 14 (14.2) de televisión abierta, así como en los canales del sistema de cable: 164 TotalPlay, 260 Sky, 306 Dish, 480 IZZI, 135 Megacable y 131 Axtel, y en la página: La SEP supervisa que dichos contenidos estén alineados, con los planes y programas de estudio vigentes. En tanto, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) transmitirá preescolar, primaria y secundaria a través del Canal Satelital Internacional en apoyo a la SEP. La programación se puede consultarEl ILCE cuenta con amplia experiencia en la producción, transmisión, difusión y distribución de contenidos audiovisuales a través de los canales satelitales de televisión y la estación de radio que opera, los cuales tienen una cobertura continental. Se debe subrayar que este receso escolar no debe tomarse como un periodo vacacional, sino como un aislamiento para evitar la infección y la propagación del virus, por lo que se puede aprender en la televisión en colaboración con la familia. Así, todos disfrutan.