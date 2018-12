Taibo II merece ser director del FCE, ya se disculpó: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a la iniciativa reactivada ayer en el Senado y que abre la puerta a que el escritor Paco Ignacio Taibo II asuma la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE).

En su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario dijo que a él le gustaría que Taibo encabece el FCE porque considera que es “un hombre de convicciones, que promueve la lectura y que además se disculpó por su “expresión desafortunada”.

“Es uno de los principales promotores de la lectura en México, es un promotor de los libros y ha ayudado muchísimo, hubo una expresión y también diría, desafortunada, y como es un hombre de convicciones ofreció disculpas y creo que merece ser el titular del Fondo de Cultura Económica, me sentiría muy respaldado en esta labor” dijo.

López Obrador dijo desconocer cómo va el procedimiento para que Taibo II asuma la dirección del FCE, pero refrendó su interés porque sea el escritor quien lo encabece.

“Todavía no sé bien cómo va a quedar lo de Paco Ignacio, desde luego que me gustaría mucho que él se hiciera cargo del Fondo de Cultura, tiene dimensión social. Hay buenos y grandes escritores, pero no todos ayudan, no todos contribuyen en lo social”, argumentó el tabasqueño.

Ayer Sergio Mayer Breton, diputado y presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía, sometió a consideración de la asamblea el proyecto de decreto para reformar el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en materia de “no discriminación en razón de nacionalidad”.

Dicho precepto daría la posibilidad al escritor Paco Ignacio Taibo II, naturalizado mexicano, de acceder conforme a ley a la dirección editorial del Fondo de Cultura Económica.

La semana pasada, Proceso reportó que Mayer Bretón, en un encuentro con el medio artístico y cultural, presentaría el martes una iniciativa para modificar el artículo 32 de la Constitución, muy al margen de que en el senado se pospuso la llamada “Ley Taibo” por los comentarios vertidos por el escritor en la FIL Guadalajara, donde dijo que de no aprobarse la reforma en el Senado, confiaba en que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) emitiría un edicto que lo nombraría “encargado del despacho” y soltó: “Sea como sea, se las metimos doblada, camarada”.

Sus declaraciones causaron gran polémica e incluso la senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión para la Equidad de Género, informó que la bancada de Morena había decidido posponer la discusión del dictamen de reformas a la Ley Federal de Entidades Paraestatales por las desafortunadas declaraciones del escritor a quien exigió disculparse.

El lunes pasado Taibo II se presentó en el FCE y dijo que estaba ahí a petición del presidente López Obrados, sin embargo, el área de comunicación del fondo dijo a Apro que aún no contaban con un director tras la renuncia oficial de José Carreño Carlón el pasado 15 de diciembre, y sería hasta este viernes 7 de diciembre que se informaría sobre el nuevo equipo de trabajo al frente de la editorial.