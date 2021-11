"Nos vemos pronto si Dios quiere y si no, nos vemos en el cielo": así se despidió en video la actriz Isabel Torres

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La actriz española Isabel Torres publicó en Instagram el que llamó su “último video” para despedirse de sus seguidores, una vez que se le han diagnosticado dos meses de vida.

La protagonista de la serie Veneno sufre un cáncer de pulmón que le fue diagnosticado en 2018 con metástasis.

“Si salgo de esta, me volveré a conectar, y si no salgo, ha sido un placer conocerlos, estar con ustedes y vivir esta experiencia tan bonita llamada vida”, dijo en una transmisión en vivo la también presentadora de televisión y radio, quien también fue empresaria y activista del colectivo LGBT+.

De hecho, es la primera transexual que en 1996 pudo adecuar su Documento Nacional de Identidad (DNI) a su identidad de género.

La despedida

“Este el último video que voy a hacer por lo pronto para mis seguidores, para todos mis fans. Y lo voy a dejar colgado en la red porque he estado muy malita y quería un poco decirles cómo estoy”, dice Isabel Torres al inicio de su video.

“He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital, aunque ahora estoy en casa de mi mejor amiga. En principio me han dado dos meses de vida, vamos a ver si lo supero. Si lo supero bien, y si no lo supero pues… también, que vamos a hacer, la vida es así”.

Agradeció todas las muestras de afecto de sus admiradores desde que se conoció de su enfermedad. “Me han ayudado muchísimo”.

“No saben lo que me duele, el dolor es lo peor que llevo, pero bueno, es lo que hay”, expresó.

Al final dirigió estas palabras: “La vida es tan bonita y hay que vivirla (…) Les doy un beso enorme, cuídense muchísimo y nos vemos pronto si Dios quiere. Y si no, nos vemos en el cielo”, afirma en la grabación de Instagram.

En la trayectoria de Isabel Torres destaca haber sido la primera candidata transexual a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2005. Como protagonista de la serie Veneno recibió el Premio Ondas 2020 en la categoría de Mejor intérprete femenina en ficción nacional. El año pasado dio a conocer su padecimiento de cáncer.