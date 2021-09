"Historias que no pedimos", presentan libro de testimonios de familiares de desaparecidos

SALTILLO, COAH. (apro).- Con el objetivo de visibilizar un grave problema social del México contemporáneo, como es la desaparición forzada en Coahuila, surge el libro "Historias que no pedimos", donde familiares de las víctimas escriben los pormenores del evento traumático acontecido a sus seres queridos.

El volumen, presentado el la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021, surgió tras la organización de un taller de escritura testimonial con familiares de personas desaparecidas en los municipios de Piedras Negras y Allende, efectuado en septiembre y octubre del 2019, organizado por la Secretaría de Cultura de Coahuila con el apoyo de la asociación civil Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Estuvieron al frente del taller Julián Herbert y Jaime Muñoz con Elizabeth Alfaro, César Gaytán y Eli Vázquez Sifuentes.

Los familiares de los desaparecidos confían en que con el libro no se olviden a sus hijos, hijas, hermanos, hermanas, madres o padres, en fin, no hallados, y se sensibilice a las autoridades y la población en general sobre este conflicto “que no puede seguir”. Y que “la impunidad no sea la medida de nuestra vida cotidiana”.

En el libro hay testimonios de Allende, Piedras y Torreón. Por ejemplo, Juan Vega Rodríguez escribió:

“Entre las cosas de mi hermano, está el suéter guindo, el cual usaba mucho. Yo lo tomé para sentir que lo abrazo y que está con nosotros. Lo recuerdo usándolo. No es como lo demás tipo de suéter: ese es su favorito y es con el que más lo recuerdo. Es el suéter que más cuidó, más que cualquier otro, pues me hace sentir cerca de mi hermano, y siento que me abraza cada que lo uso. Siempre hay algo que me hace recordarlo: ya sea el suéter o algo que le gusta a él”.

En tanto, Claudia Patricia Coronel Martínez relató sobre Laura Patricia Martínez Coronel, desaparecida el 16 de febrero del 2010:

“Yo hablaré de mi relación con mi hija. Ella es alegre y muy risueña. Le gusta mucho la música y siempre la recordamos en las reuniones familiares porque en ese momento estaba de moda el reggaetón, y ella bailaba y enseñaba a las niñas más chicas a bailar. Siempre era amable con todos. Era la que nos hacía el día. Recuerdo que estaba en la primaria y le decíamos: ‘Ve a dormir ya, si no te vamos a echar agua en la cara para que te despiertes’. Ella decía: ‘Sí, pero que sea de limón’, y se reía y a todos nos daba risa. Cuando aprendió a andar en patines, recuerdo que traía todas raspadas las rodillas. Mi esposo le dijo: ‘Mira cuántas veces te has caído’, y ella contestó: ‘Como cien’, y eso nos causaba mucha risa. Ella es muy ocurrente. Tantas cosas bonitas que pasamos”.