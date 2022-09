Primer Festival de Cine Colombia Migrante en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Hasta el domingo 1 de octubre continuarán las actividades del “Festival de Cine Colombia Migrante. 1era Edición El Exilio” (FCCM) que incluye 28 piezas audiovisuales, las cuales pueden ser vistas vía la plataforma digital del encuentro fílmico, desde cualquier lugar del planeta.

El Colectivo por la Paz de Colombia en México (ColPaz), Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV) y Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz (Mecopa) son algunas de las instancias que apoyan el FCCM, siendo el arte y el pacifismo dos de sus banderas motoras.

Dicho evento comprende 15 proyecciones presenciales distribuidas por distintos países de Norte América, Sudamérica y Europa, abundando sus organizadores que toda persona que lo desee “podrá disfrutar y participar de este gran encuentro, independientemente del lugar en el que se encuentre”. (ver sitio oficial y programación completa en la liga de Red https://festivalcolombiamigrante.com.

Por ejemplo, cada día se cuenta con “la película del día”, además de las proyecciones realizadas en vivo por foros culturales de diversas ciudades de la República Mexicana. Explica para Proceso Soledad Abadía, de la revista “Senderos del exilio”, que el FCCM se desarrolla “de manera híbrida” hasta el 1 de octubre del 2022 (https://www.facebook.com/colmigrantefest):

“Los conversatorios al final de las proyecciones desde Tijuana, Tepic, Guadalajara, San Cristóbal de las Casas, Querétaro, Guadalajara, Aguascalientes y Ciudad de México están siendo acompañados de diversidad, amor, encuentro, reflexión y paz con compañeros del mismo colectivo que se han ofrecido a hacerlo realidad y a aportar, desde cada uno de sus contextos, haciéndolo un encuentro valiosísimo para el país. Justo es México el país con más lugares de proyección en este festival.”

Acentuó la artista Soledad Abadía que toda la oferta de películas y conversatorios se podrán visualizar en la página web del FCCM para seguirse desde de manera libre y gratuita.

“Para el caso de México la convocatoria se llevó a cabo con el objetivo de desarrollar formas de intervención entre las sociedades mexicana y colombiana para lograr una integración lo más armónica posible a través de adultos, jóvenes, docentes y, en general, con las personas en movilidad mediante la reflexión, el análisis y la sana convivencia, que permitan ampliar conocimientos y experiencias.

“Por otro lado se llevará a cabo en sedes físicas de proyección en Bogotá, Bruselas, Buenos Aires, Quito, Ecuador; Nueva York, Berlín y Valencia, además de la Ciudad de México.”

Algunas cintas (rubros , >Exilio<, >Retorno< y >Series<): “Historias de vida”, “La impunidad no puede seguir siendo la reina”, “Los invisibles”, “Pueblos milenarios”, “El silencio es el hijo del miedo”, “Reescribiendo el exilio”, “Memorias de la errancia”, “En busca de la verdad”, “Unión patriótica: Desde las cenizas”, “Los pasos que me trajeron”, “Voces desde la otra orilla”, “Mujeres alimentando la paz” y “Una familia colombiana”, ésta dirigida por la cineasta danesa Tanja Wol Sørensen.

Paz a los migrantes

Se propuso la vinculación de las proyecciones del FCCM en algunas universidades del país, en el marco de las Jornadas Universitarias por la Paz https://www.facebook.com/ColpazMexico/.

El festival es una forma en que las organizaciones se han unido para construir un relato colectivo de memoria simbólica sobre el exilio y la migración de miles de colombianos y colombianas, a través del arte y la cultura, iniciativa liderada por organizaciones de víctimas de Colombia en el exilio.

“Nace con la intención de visibilizar, generar lazos, construir comunidad y ser una herramienta de memoria simbólica y colectiva de la migración forzada colombiana. Los co-organizadores del festival son el Comité Daniell Gillard, en Bélgica y la Organización Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz (MecoPa) en Argentina.”

Confiesa Soledad Abadía:

“Yo soy migrante, vengo de Colombia y llevo 15 años en México, me especialicé en comunicación visual y poco a poco me he ido adentrando en mostrar a través del diseño de productos comunicacionales, las distintas formas de expresión social, alrededor de la migración y de la construcción para la paz. Creo firmemente en el poder que pueden tener si se comunican adecuadamente.

“La búsqueda por visibilizar problemáticas de cualquier tipo son un gran reto para todo el planeta. He observado y escuchado percepciones alrededor de una victimización rotunda, dramatizada, sufrida, que si bien no se desmerita el dolor ajeno, me parece que intentar transformar todos esos sentimientos en acciones y causas que reflejen el amor, la lucha, la valentía con la que han sido superadas.

“Somos humanos que dañados por nuestro pasado necesitamos más que nunca la esperanza y el ejemplo de personas que a pesar de todo hayan querido salir adelante, por eso, siempre es lindo mostrarlo de esa manera. Me ha hecho tomar más consciencia de esto el haber llegado al ColPaz, el Colectivo por la Paz de Colombia en México, que trabaja por vocación para la defensa de los derechos humanos y también como resistencia ante las distintas acciones en contra de los asesinatos de nuestros líderes sociales.”

ColPaz ha desarrollado acciones de apoyo humanitario para población colombiana refugiada y migrante, así como con personas de ciudadanía venezolana, cubana y mexicana. A finales de marzo del 2020 se organizaron para contribuir en la disminución de los efectos negativos de la pandemia por ejemplo y llevaron a cabo el proyecto documental llamado “Los pasos que me trajeron (Minga y solidaridad con las víctimas colombianas en México)”, financiado por la Unidad de Víctimas en el marco de la convocatoria “Proyectos para la integración y el fortalecimiento de procesos organizativos de víctimas en el exterior”.

Actualmente, el colectivo continúa trabajando desde la autogestión en acciones humanitarias urgentes dirigidas a connacionales y personas de otras nacionalidades que viven en Ciudad de México, así como en labores de solicitud de apoyo frente a la vulneración de los derechos humanos en territorio colombiano.

“Éste año, entre sus múltiples llamados de conocidos y personas con ganas de seguir visibilizando, nos vinculamos con el Festival de Cine Colombia Migrante en su primera edición, bajo la temática del exilio. Llegamos a ellos a través de REVICPAZ que a su vez está conformada por una red de colectivos en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica, Panamá y Argentina --representado por la organización Migrantes y Exiliados Colombianos por la Paz (Mecopa) que dentro de sus acciones actuales efectúan la organización del proyecto Festival.”

FCCM se ha alineado con el mandato final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia (CEV), por lo que la Comisión de la Verdad –a través del comisionado Carlos Beristaín y la comisionada Lucía González-- ha manifestado su apoyo y aprobación al desarrollo del evento fílmico. Al igual que la CEV, más organizaciones han confiado en ofrecer apoyos y alianzas para FCCM. 1era Edición El Exilio. (informes en festivaldecinecolombiamigrante@gmail.com y tel. +54 91 16 69 47 870)