Clavados, maltrato… y una promesa olímpica

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para la clavadista Gabriela Agúndez, la imagen del entrenador cubano Yunieski Hernández representa un círculo virtuoso. Él descubrió su potencial cuando ella apenas tenía cinco años. Pese a ser una pequeña dotada, su carrera deportiva ha sido agridulce, con ascensos inolvidables y descensos de pesadilla, como los vividos con la entrenadora china Ma Jin hasta el punto de pensar en el retiro. Sin embargo, Hernández, antes de morir de cáncer, rescató a la joven con la promesa de llevarla a los Juegos Olímpicos. Ahora, en Tokio 2020 ella busca la gloria en plataforma individual y sincronizados.

Gabriela Agúndez estaba haciendo gimnasia cuando el entrenador cubano Yunieski Hernández se le acercó a su mamá con una sentencia: “Mándemela a clavados; en gimnasia no tiene ninguna oportunidad”.

Gaby era una chiquita de cinco años con mucha elasticidad y muy flexible. Cometió el pecado de haber elegido un deporte que es prácticamente ignorado en México y en el que su estado, Baja California Sur, compite por región.

El entrenador, con su fino ojo para el reclutamiento deportivo, imaginaba desde entonces a Gabriela en su escuelita de clavados y en el futuro yendo juntos a unos Juegos Olímpicos. Eso le dijo a la señora Guadalupe García, no una, sino muchas veces.

Ahora, Agúndez participará en Tokio 2020 en las pruebas de plataforma individual y sincronizados, donde tendrá como pareja a la medallista de plata en Londres 2012, Alejandra Orozco. Yunieski Hernández falleció en mayo de 2020. Antes de morir se aseguró de que su alumna cumpliera la promesa que le hizo a ella y a su madre.

Gabriela Agúndez seguía siendo una niñita de seis años y rizos oscuros cuando manifestó que ya no le encantaba la gimnasia. También hacía ballet, pero tenía ganas de algo distinto. Optó por la natación, pero al cabo de una semana abandonó porque no le gustan esas distancias tan largas de recorrer una y otra vez en la alberca.

Al lado tenía a los niños de la escuelita de clavados. De tanto contemplarlos se le antojó subirse a los trampolines y plataformas para saber qué se siente dar vueltas y giros en el aire. Yunieski Hernández fue el más feliz cuando la chamaca se integró al grupo.

El entrenador chino Lu Doureng fue el primero que trabajó con ella. A Gabriela le salían con tal facilidad los saltos que dio el mismo pronóstico: “Señora, que nunca deje este deporte. Será buena clavadista, va a ganar muchas medallas”.

La vida de Gabriela Agúndez quedó marcada el día que su paisana, Paola Espinosa, se presentó en el Gimnasio de Usos Múltiples de La Paz. La clavadista llevaba la presea de bronce que ganó en Beijing 2008 en la prueba de plataforma sincronizados. Fue a motivar a las niñas, a decirles que entrenaran bien fuerte para que fueran como ella.

Guadalupe García es una soñadora que anhelaba una hija olímpica y triunfadora. El talento lo tenía y la veía entrenar sin descanso, rebasando los límites de la perfección. Aunque seguía siendo una niña, Gabriela no paraba de hacer algo hasta que se sintiera satisfecha con el resultado.

En la Olimpiada Nacional 2010, en Jalisco, la señora García se enteró de que la persona que le ayudaba a la entrenadora china Ma Jin a reclutar clavadistas talentosas andaba por ahí. Le pidió una prueba para ver si Gabriela se podía unir al grupo donde estaban Paola Espinosa, otros clavadistas destacados y también los que estaban en desarrollo, como Alejandra Estrella, Dolores Hernández y Samantha Jiménez.

La familia Agúndez no tenía dinero para hacer el viaje en avión de La Paz a la Ciudad de México, así que Guadalupe juntó lo poco que pudo de su gasto diario y tomó un barco que las llevó a Mazatlán. Ahí abordaron un camión de segunda clase y dos días después ya estaba en la capital del país con su hija lista para la prueba.

Las dos llegaron a las Villas Tlalpan de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, donde se hospedaron y se alimentaron en el comedor de deportistas. Era una mamá sin dinero que buscaba el mejor entrenamiento para su hija. Gabriela fue aceptada en el equipo de Ma Jin. Tenía 10 años.

Lo primero que la china le advirtió a Guadalupe es que tenía que mudarse a la Ciudad de México, viviría en las villas y para que la niña se adaptara, la mamá no podía ir a verla en dos meses. La señora dijo que sí a todo.

“Ma Jin no habla mucho, no es muy expresiva. Yo confiaba ciegamente en ella. Los primeros años para Gaby fueron muy buenos, con armonía, tranquilidad, estaba en el equipo infantil y se protegían mucho entre todos. La entrenaba Pa Jin, uno de los chinos del equipo.

Lo que parecía un lindo sueño terminó en terror nocturno. La expectativa de Ma Jin era que en los Centroamericanos Gabriela Agúndez ganara oro en la plataforma individual. Terminó en el tercer lugar.

“Me reprocho no haber ido con ella a esa competencia. No supe y hasta hoy no sé qué pasó, porque Gaby sólo me dice que hubo ‘ciertas situaciones’ que le ganaron. Veo las imágenes y mi hija está llorando, está deshecha, está hecha pedazos. Ma Jin le tenía mucha fe, esperaba que diera esa medalla de oro y no se dio”, explica.