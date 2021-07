León, Pumas, Santos y Tigres participarán en la Leagues Cup 2021

CIUDAD DE MEXICO (apro).- Pumas, Tigres, León y Santos Laguna serán los equipos representantes de la Liga Mx en la segunda edición de la Leagues Cup 2021, con la participación de clubes de la MLS a partir del 10 de agosto.

Aunque, la presencia del León en la Leagues Cup 2021 está supeditada al resultado que obtenga en el Campeón de Campeones de la Liga Mx, a disputarse el próximo 18 de julio contra Cruz Azul, actual monarca de la Liga Mx, pues en caso de que el equipo del Bajío resulte ganador cedería su lugar a Chivas en la Leagues Cup.

Por la MLS, los equipos confirmados son: Sporting Kansas City, en el que juega Alan Pulido; Orlando City SC, Seattlet Sounders y New York City FC.

¡RIVAL! 🐾👊🔥



Nuestros Pumas enfrentarán a @NYCFC en la @LeaguesCup, el próximo miércoles 11 de agosto en el Yankee Stadium.



¡Con toda la garra por la 🏆! #SoyDePumas

El torneo iniciará el 10 de agosto y la final se realizará el 12 de septiembre, exclusivamente en estadios de Estados Unidos.

Cruz Azul fue el primer campeón del torneo, al vencer en la final a Tigres de la UANL, 2-1, en 2019.

Calendario Leagues Cup 2021

Cuartos de final: 10 de agosto: CF4: Sporting KC vs Club León (Children's Mercy Park, Kansas), CF3: Seattle Sounders FC vs. Tigres UANL (Lumen Field, Seattle).

11 de agosto: CF2: New York City FC vs. Pumas (Yankee Stadium, New York), 12 de agosto: CF1: Orlando City SC vs. Santos Laguna (Exploria Stadium, Orlando).

Semifinales: 14 y 15 de septiembre: ganador CF1 vs ganador CF3 y ganador CF2 vs ganador CF4. Final: 22 de septiembre.