José Ramón Fernández arremete contra Ana Gabriela Guevara: "Todo por proteger a Todorov"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El comentarista deportivo José Ramón Fernández dirigió un mensaje en Twitter a la titular de la Comisión de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Guevara, por las declaraciones que hizo la encargada del deporte mexicano en contra de los deportistas acuáticos.

“Por mí, que vendan calzones, trajes de baño, Avon o Tupperware”, dijo Guevara de las integrantes de la selección de natación artística que ganaron oro en la Copa del Mundo en Egipto.

"No puedo creerlo. Ana desconozco a la atleta que conocí, por qué has cambiado tanto? Tú fuiste atleta y pasaste por muchos problemas, no puedes tratar así a los deportistas mexicanos! Todo por proteger a Todorov que está acusado de peculado”, dijo Fernández.

A lo largo de la semana Guevara ha dado entrevistas a diversos medios con tal de limpiar su imagen, debido a las declaraciones de la Selección Nacional de natación artística y de las clavadistas Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, que han buscado ayuda a la iniciativa privada ante el nulo apoyo de la Conade.

En entrevista con W radio, Guevara llamó mentirosas y deudoras a los deportistas y aseguró que no los ayudará de ninguna forma porque de hacerlo violaría la ley.