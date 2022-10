La Profeco revela: Nike y The North Face tienen las playeras deportivas que menos resisten

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – De acuerdo con el estudio del laboratorio de la Revista del Consumidor del mes de octubre, entre las marcas de playeras deportivas de secado rápido que “menos resisten” destacan Nike y The North Face.

Según el informe, las marcas Adidas HB7482 caballero, de Cambodia; Reebok HA1082 caballero, de Pakistán, Soul Trainers, The North Face NF015J87M19 y Under Armour, no dicen si se pueden exprimir; Soul Trainers no dice cómo secarla, y junto con Under Armour 13611469-899 no dicen si se lavan con jabón o detergente.

Under Armour al lavarla pierde su textura original y se agranda un poco; Puma, Squadra y Team Apparel su estampado se deteriora después de 48 lavadas, pero las marcas The North Force y Nike son las que menos resisten, pues presentaron roturas al ejercer menos fuerza en la prueba de resistencia al reventamiento.

Fueron los casos de los modelos de playeras CU5992-010 y NF0A5J87M19, de Nike y The North Face, respectivamente, las cuales presentaron roturas.

Imagen: Revista del Consumidor

Imagen: Revista del Consumidor

Tardan en absorber el sudor las marcas Team Apparel, The North Face; Sprint 020004 suelta mucho tinte al lavarla y si se lava con ropa más clara, la manchará. Team Apparel, Squadra, Adidas al mojarse con el sudor, tardan en secarse.

Las marcas que marcaron “Excelente”, pues pasaron las demás pruebas, fueron: Starter, Sprint, de origen chino; Reebok, de Pakistán, y Dunlop, de México.

Las que obtuvieron calificación de “Muy Bueno” fueron Nike, de Sri Lanka; The North Face, de Vietnam; Puma, de México; Adidas, de Camboya, y Under Armour, de Jordania.

Squadra sacó “Bueno”, y “Suficiente”, Team Apparel, de México.

En cuanto a las prendas que demostraron tener buena calidad y precios accesibles, la Revista del Consumidor destacó a Starter para caballero, que se vende en 199 pesos en promedio; la Sprint en 206 pesos, y la Dunlop a 239 pesos.

Para Dama

De las playeras de secado rápido para dama analizadas, la revista de la Profeco colocó la calificación de “Muy Buena” a la marca Asics, de Vietnam, y Danskin, de China.

Aunque la primera no dice si se puede exprimir, lavar con jabón o detergente y es la que menos resiste, mientras la segunda su estampado se deteriora después de 48 lavadas.

“La tela de las playeras deportivas (poliéster en la mayoría de los casos) consta de un tejido que al momento de practicar alguna actividad física ayuda a la absorción, distribución y evaporación de líquidos, principalmente sudor”, indicó.

En el estudio se preguntó si se gasta en marca o en calidad y se comparó una playera marca Sprint de 199 pesos con una Nike de 719 pesos.

El estudio se realizó del 15 de junio al 12 de agosto de 2022, se adquirieron muestras del 20 al 21 de junio de este año, se analizaron 14 modelos, 12 para caballero y 2 para dama y se realizaron 196 pruebas.

Se verificó que el etiquetado incluyera de forma clara, legible y en español la marca comercial, el país de origen, el nombre o domicilio del fabricante o importador, la descripción de insumos por orden de predominio, la talla y las instrucciones de cuidado.

El objetivo de las pruebas en prendas tuvo la finalidad de determinar si cumplían con sus objetivos de mejorar la absorción, la distribución y evaporación del sudor.