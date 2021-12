Una mesera en EU fue despedida por recibir propina de 100 mil pesos y no repartirla

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Una mesera en Estados Unidos recibió 100 mil pesos de propina, pero el restaurante la despidió por no querer dividirla entre sus compañeros.

La mujer atendió a 44 empresarios que acudieron al restaurante donde trabajaba. Ryan Brandt, era empleada en el restaurante Oven & Tap, en Arkansas, Estados Unidos.

El presidente de una compañía inmobiliaria a quien se identificó como Grant Wise decidió dejar 100 mil pesos de propina.

Mediante un video publicado en redes sociales, se observa como Grant Wise da un discurso donde explica que la propina de 100 mil pesos se debe dividir entre las dos meseras que atendieron al grupo.

Cuando Brandt llegó con su jefe este le dijo que debía entregarle los 100 mil pesos para repartirlos entre los demás trabajadores y a ella le tocaría únicamente el 20%.

“Tenía que entregar mi dinero en efectivo a mi jefe de turno, y luego me llevaría a casa el 20%”, dijo Ryan.

Wise se enteró de lo sucedido y pidió su dinero de vuelta. Luego, en el estacionamiento, le entregó la suma acordada a Ryan.

Sin embargo, ella fue despedida.

Oven & Tap le dijo al medio The Independent que la camarera fue despedida días después de que el grupo de empresarios fueran al restaurante, y que su despido no tenía que ver con no querer repartir la propina.