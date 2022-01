Biden descarta que el covid haya llegado para quedarse y confía en que se abatirá la pandemia

WASHINGTON (apro) – Joe Biden , presidente de los Estados Unidos, descartó que la pandemia vaya a ser una norma en el mundo, asegurando que con los avances científicos y médicos y en especial con las inmunizaciones adecuadas se podrá abatir la pandemia.

Su razonamiento, según el mandatario quien habló brevemente con la prensa al momento de salir de la Casa Blanca para iniciar una gira de trabajo por los estados de Colorado y Nevada, se sustenta en comparar la pandemia respecto a lo que el mundo vivía hace un año.

Biden pide vacunarse a estadunidenses, pues aquellos que no lo hagan corren el riesgo de morir

“No, no creo que covid-19 haya llegado para quedarse, pero, teniéndolo aquí y en el medio ambiente mundial, probablemente haya llegado para quedarse. Como lo estamos afrontando ahora, no se quedará, no tiene que ser la nueva normalidad”, declaró Biden a los reporteros.