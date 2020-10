Tras muerte de Molina, aplican en el Senado pruebas de covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Senado de la República comenzaron a hacerse pruebas PCR para detectar covid-19 entre legisladores y trabajadores, luego de la muerte del morenista Joel Molina, tras la maratónica sesión del pasado martes 20.

En las puertas del salón de plenos de la Cámara alta se colocaron este lunes moños negros en señal de luto por el fallecimiento de Molina, suplente del senador con licencia José Antonio Álvarez Lima; además, se intensificaron las medidas de prevención sanitaria y se instalaron cuatro módulos para pruebas PCR.

Después de realizarse la prueba, el coordinador de Morena Ricardo Monreal dijo que no se permitirá el acceso al pleno de sesiones a quienes no cuenten con un certificado negativo actualizado, y precisó que las sesiones se recorrerán para dar tiempo a que todos se hagan el test: la sesión del martes al miércoles y la del miércoles al jueves.

Lo anterior contrasta con lo ocurrido el pasado martes 20, cuando 116 senadoras y senadores sesionaron en una sede alterna, debido a que los accesos del Senado fueron bloqueados por manifestantes.

La sesión se realizó ese día en el antiguo salón de plenos de la casona de Xicoténcatl, base histórica de la Cámara alta, sin ventilación adecuada o posibilidad de una sana distancia y los escaños uno junto a otro, para aprobar la extinción de fideicomisos por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, avaló el uso del salón al precisar que existían las condiciones sanitarias adecuadas para llevar a cabo la sesión.

“Posterior a la evaluación correspondiente a su solicitud, en donde además describe las medidas a adoptarse para la actividad correspondiente, y con base en el lineamiento emitido por esta Secretaría de Salud Federal sobre el uso adecuado de espacios públicos, esta Dirección General de Epidemiología considera que el protocolo realizado para la sesión comentada cumple con las medidas preventivas y necesarias para la prevención de contagios de enfermedades respiratorias, como pueden ser el covid-19 y la influenza”, detalló en un oficio enviado a la Mesa Directiva del Senado.

Posteriormente los senadores Guadalupe Saldaña, del Partido Acción Nacional, así como Alberto Galarza y Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, anunciaron que dieron positivo a covid-19. El pasado fin de semana murió el legislador tlaxcalteca Joel Molina.

En entrevista con Proceso, Galarza dijo que se encuentra en aislamiento y que su contagio ocurrió tras la sesión del martes.

“Fue una sesión en donde físicamente nos requirió muchísimo. Yo prácticamente no dormí 30 horas, y al despertarme al siguiente día me empecé a sentir mal y me fui a hacer la prueba. Salí positivo y me aislé”, relató el senador de MC.

“Es una enfermedad que te baja muchísimo la energía. Parece una montaña rusa, parece que vas saliendo y de pronto te vuelves a sentir mal”.