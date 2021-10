Protestas de gaseros, impulsadas por quienes estaban acostumbrados a extorsionar: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las protestas de repartidores de gas LP, registradas ayer en la capital de la república y algunas regiones del centro del país, es porque había la mala costumbre de “extorsionar a la gente”.

Al respecto, consideró que la inconformidad de los denominados “comisionistas”, no va a pasar a mayores porque están atendido sus peticiones y se estableció el mecanismo gas Bienestar, que se va a ampliar para evitar el riesgo de desabasto.

“El compromiso es que nosotros (gas Bienestar), nos hagamos cargo del 51% del mercado porque no había contrapeso, no es como el caso de la gasolina y la energía eléctrica, ahí podemos garantizar que no haya aumento y en el gas no podíamos y por eso se fue para arriba, cinco grandes empresas controlan la distribución del gas”, expresó.