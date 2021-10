Sheinbaum responde a Claudio X. González sobre listas de apoyo a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Luego de que el viernes el empresario Claudio X. González escribió en sus redes sociales que debía tenerse un registro de los políticos que apoyan el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum salió en defensa de la 4T, al asegurar que "una cosa es hacer público un debate y otra muy diferente es hacer listas con amenazas implícitas, características del fascismo."

La mandataria utilizó su cuenta de Twitter para enviar tres mensajes, donde expuso las libertades que hay en la actual administración, pues afirmó que "En la 4T hay libertad de expresión. No se mete a periodistas a la cárcel. Hay libertad de manifestación y reunión".

Sheinbaum dijo que desde el gobierno "no se interviene para hacer fraude en las elecciones. No se pagan campañas millonarias de difamación. No se espía al adversario. No se excluye a las mujeres de la toma de decisiones. Hay democracia, libertad y se condena la discriminación. No se reprime".

Además afirmó que "esa es la diferencia entre prácticas democráticas y prácticas fascistas" y utilizó el HT

Apúntenme en la lista

Ayer, durante la entrega de créditos a pequeños empresarios en la alcaldía Tláhuac, fue cuestionada sobre los dichos de Claudio X. González, y respondió: "Que me apunten en la lista (…) Primero, soy militante desde hace muchos años de este movimiento; son millones y millones y millones de mexicanos; difícilmente podría haber una lista".

El empresario había dicho mediante su cuenta de Twitter que era necesario hacer un recuento de las personas que apoyan al gobierno de López Obrador.