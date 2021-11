En comparecencia, Delfina Gómez respalda a la UNAM, defiende su calidad moral y resbala en geografía

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, manifestó su respeto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante su comparecencia en el Senado, tras ser cuestionada sobre las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador a la máxima casa de estudios.

En la comparecencia, la senadora Beatriz Paredes, del PRI, quien participó de manera virtual, rechazó las descalificaciones “infundadas” desde Palacio Nacional en contra de la UNAM y defendió la libertad de cátedra y el pensamiento plural y crítico en la institución.

“No quisiera leer, en la embestida que ha padecido la institución, el inicio de una estrategia de carácter político para, exactamente contrario a lo que se postula, sojuzgar a las universidades públicas y minar a la autonomía universitaria”, dijo Paredes.

Ante ello, Delfina Gómez expresó que la Secretaría de Educación Pública es “muy respetuosa de todas las instituciones” y que a la UNAM le tiene no solo reconocimiento sino también agradecimiento, por el apoyo que le han brindado a la secretaría, como un convenio de colaboración reciente para diseñar, construir y desarrollar el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior (SIIES), una herramienta para la planeación y evaluación de las políticas de educación superior.

“Entonces nuestro respeto a la UNAM, nuestro respeto al Poli y a todas las universidades e instituciones que nos han apoyado”, dijo la titular de la SEP.

Luego, Delfina Gómez fue confrontada por la senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, quien le preguntó que si no debería de separarse del cargo luego de que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó un desvío de 13 millones de pesos por el cobro de diezmos a los trabajadores del municipio de Texcoco cuando era la alcaldesa.

“Yo le puse a usted una denuncia en la Fiscalía de Delitos Electorales y en la Fiscalía del Estado de México, porque aquí se desgarra la vestidura hablando de corrupción, pero está muy claro que el INE y el Tribunal Electoral confirmó que hay un desvío de 13 millones de pesos que yo creo que usted no se los robó, me queda claro que no se los robó ni fueron a dar a sus bolsillos, pero esa fue una decisión ilegal, fue una conducta inapropiada haberle retenido 13 millones de pesos a sus empleados”, reclamó la panista.

Gómez, senadora con licencia, respondió que tiene calidad moral para desempeñarse como la secretaria de educación pública.

“Saben que yo jamás, jamás haría una cosa así y que tengo, precisamente, esa calidad moral para estar aquí. De otra manera, efectivamente, no estaría aquí porque mis padres, mi familia y mis amigos me enseñaron, ante todo la pulcritud en un trabajo y en el desempeño de una función”, respondió.

La funcionaria de educación pública dijo que durante su encargo se ha dedicado a recorrer las escuelas del país, y reclamó que las escuelas fueron abandonadas desde hace 50 años.

Contó que en Veracruz un padre de familia le preguntó por qué en 50 años la SEP no había acudido a esa escuela, a lo que ella respondió: “pues es que hace 50 años yo no estaba”.

“La gente tiene esa percepción, los padres de familia que, efectivamente, hay muchas escuelas que han sido abandonadas y lamentablemente son las escuelas que están a tres horas o cuatro de la capital”, afirmó.

Durante la comparecencia ante la Comisión de Educación del Senado, la maestra Delfina tuvo un resbalón y confundió el estado del país en el que se encuentran Hermosillo y Cananea.

“Hoy, tuvimos la oportunidad de ir a Jalisco. De lo que es precisamente Hermosillo, son cuatro horas a la comunidad precisamente de Cananea; tuve la oportunidad de ir a las escuelas y de veras se queda uno asombrado de lo que hacen los maestros con tan pocos recursos”, dijo la servidora pública.