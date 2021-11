Excandidato morenista riñe con agentes de tránsito y se convierte en #LordPlacas

GUANAJUATO, Gto., (apro).- El excandidato de Morena a diputado local por el distrito VI de León, Rubén Aguilar, protagonizó un altercado con agentes de vialidad en esa ciudad, cuando éstos lo interceptaron, presuntamente por estar utilizando el teléfono celular mientras conducía.

El desaguisado quedó grabado en videos que fueron viralizados en redes sociales, debido a los reclamos de Aguilar, quien por el incidente fue bautizado por usuarios de redes como #LordPlacas.

El exaspirante de Morena a diputado encaró a los agentes de tránsito del municipio leonés para exigirles que le devolvieran la placa que habían retirado de su automóvil.

“No me has hecho ninguna infracción, ¡me vas a dar mi placa!, ¿dónde está la infracción”, fue su reclamo. “No me puedes quitar la placa nada más porque tú quieres”, le espetó, mientras levantaba su teléfono celular y grababa a los agentes.

Aguilar incluso pregunta los nombres a los elementos, mientras hace una llamada telefónica a una persona a la que le pide “dile que hable con el secretario”, sin más detalles.

La esposa del excandidato, Gabriela Echeverría, es regidora del Ayuntamiento, también por Morena.

El esposo de una regidora de Morena en León hizo berrinche porque un agente de tránsito lo infraccionó. Ya lo conocen como #LordPlacas uD83DuDE04pic.twitter.com/smvKkJnZ8u — León de Guanajuato uD83EuDD81 (@LeonGTO01) November 17, 2021

El elemento de tránsito le respondió que debido a que Aguilar se había negado a mostrar o entregar algún documento –como la licencia de conducir o la tarjeta de circulación que suelen solicitar los agentes en estos casos– optó por quitar una de las placas del automóvil que conducía el morenista.

#LordPlacas aka Rubén Aguilar, fue candidato a diputado por Morena en Guanajuato y trató de evitar una infracción de tránsito haciendo uso de sus disque “influencias políticas”. La prepotencia y nulos valores cívicos son requisito para enrolarse en Morena. #lordinfluyente pic.twitter.com/EJhEHUYbrV — Apesta (macizo) a Lion uD83EuDD81 (@apestaalion) November 17, 2021

“Se le piden los documentos y no los quiere proporcionar…(las infracciones) son nuevas, se hacen con el celular”, le explica una de las agentes, según se aprecia en los videos.

También le aseguró que la infracción estaba levantada en una aplicación del teléfono móvil, por lo que ya no era necesario entregarle algún papel o documento.