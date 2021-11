Rosario Robles convoca a una resistencia civil para exigir su libertad

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, emprendió una jornada de resistencia civil pacífica para demandar su liberación.

Convocó a la sociedad a “sumarse a las acciones de la resistencia civil pacífica que inician este domingo con una jornada de oración para exigir su libertad y la de muchas otras personas que están recluidas en prisiones de manera injusta".

No tengo nada en contra de Rosario Robles, es un asunto que atiende la FGR: AMLO

“Las cárceles están llenas de gente que no tiene recursos, que no tiene posibilidades de defenderse y hoy, desde esta trinchera, también hablo por todas ellas, muchas de ellas madres que no pueden estar al cuidado de sus hijos, para mí es muy importante el que ustedes se sumen a estas actividades que inician con una jornada de oración, de reconciliación, de paz, porque eso es lo que hoy necesita México”, se informó en un video publicado en las redes sociales de la política.