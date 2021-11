AMLO asegura que el 90% de los pobladores aprueba construcción del Tren Maya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el 90% de los pobladores en la región, está a favor de la construcción del Tren Maya, "si no es que más".

"Para construir el Tren Maya se hicieron consultas, y ustedes pueden hacer una encuesta en toda la ruta del Tren Maya y les aseguro que el 90% de la gente aprueba la obra, si no es que más", dijo el mandatario en su conferencia de prensa.

“Muchos tienen como modus operandi el disfrazarse de ambientalistas para sacar algún provecho en lo personal”, expresó López Obrador al referirse a los opositores al proyecto del Tren Maya en el sureste de México.

Por ello, dijo que el trazo de la obra emblemática de su gobierno es la antigua vía del Ferrocarril del Sureste, que se extiende desde Palenque, Chiapas hasta Valladolid, Yucatán donde ya existía el tren, “nada más que no fue privatizado”, indicó.

“Es que no son sinceros los que se autonombran ambientalistas, muchos tienen como modus operandi el disfrazarse de ambientalistas para sacar algún provecho en lo personal”, dijo.

“Ya hemos visto cómo hay asociaciones financiadas por empresas extranjeras, incluso por la misma embajada de Estados Unidos”, indicó.

En la conferencia mañanera, el mandatario precisó que algunos ambientalistas “son auténticos” y saben que no hay ninguna afectación o impacto negativo con la construcción del Tren Maya.

“Yo digo siempre que tenían tan abandonado al sureste que ni siquiera lo volteaban a ver para robar, no les importó privatizar el Ferrocarril del Sureste y del Ferrocarril del Istmo hacia el norte no quedó nada sin privatizar de las vías férreas, pero del Istmo hacia Yucatán no les interesaba, no entregaron las concesiones”, recordó.

Luego, comentó que al enterarse de que la vía del sureste no había sido concesionada a particulares, celebró porque estaba garantizado el derecho de vida para la construcción del Tren Maya.

“Cuando yo me entero, porque pensaba que nos iba a costar más trabajo por el derecho de vía, y me entero de que las concesiones eran o, mejor dicho, que la propiedad seguía siendo pública, tanto del Istmo como del Ferrocarril del Sureste, pues ese día fui muy feliz porque ya teníamos garantizado el derecho de vía”, refirió.

“Estamos hablando de un ferrocarril que se construyó desde los años 40, se inauguró en los años 50 del siglo pasado, era el medio de comunicación”.