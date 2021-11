Ken Salazar presume reunión con líderes que proveen "energía limpia a México”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un par de días después de expresar que el gobierno estadunidense de Joe Biden tiene “serias preocupaciones” sobre la reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el embajador Ken Salazar se reunió este viernes con “líderes” del sector eléctrico, y lo presumió en sus redes sociales.

En una fotografía publicada en Twitter, el diplomático con sombrero aparece rodeado por 13 hombres –no hay una sola mujer– con cubrebocas, representantes de empresas mexicanas y estadunidenses que, según Salazar, le contaron acerca de su “trabajo continuo” para proveer “energía limpia, asequible y confiable a México”.

“Muchas empresas de Estados Unidos y México están brindando energía limpia, asequible y confiable a México. Líderes del sector eléctrico me contaron de primera mano sobre su trabajo continuo para lograr este objetivo”, señaló el embajador en un mensaje que publicó junto con la fotografía.

Muchas empresas de uD83CuDDFAuD83CuDDF8 y uD83CuDDF2uD83CuDDFD están brindando energía limpia, asequible y confiable a México. Líderes del sector eléctrico me contaron de primera mano sobre su trabajo continuo para lograr este objetivo. pic.twitter.com/i80GoHcdIh — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) November 5, 2021

Hace dos días, Salazar encendió una polémica cuando planteó en su cuenta de Twitter que se había reunido con funcionarios del gobierno federal, a quiénes extendió las “serias preocupaciones” de su gobierno respecto a la reforma eléctrica que promueve el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El mismo día, un grupo de 40 congresistas republicanos envió una carta a cuatro altos funcionarios del gobierno de Biden, en la cual exigieron que Washington presionara a México para que “cese sus acciones discriminatorias y para proveer a las empresas de Estados Unidos que operan o hacen comercio en México de un piso parejo, como se planteó en el Tratado de Libre Comercio (TMEC)”.

En respuesta, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón –quien había asegurado hace tres semanas que la reforma no se inmiscuiría en la relación bilateral– reclamó ayer a Salazar su expresión, pues subrayó que existía un acuerdo para que Washington no emitiera una postura hasta “escuchar qué es y qué no es” esta reforma.

En su mensaje de hoy, Salazar ya no expresó su opinión respecto a la reforma, pero dejó claro su apoyo a los “líderes del sector”.