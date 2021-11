AMLO adelanta cómo celebrará su cumpleaños 68 y esto pide a sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de su cumpleaños número 68, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció “al pueblo” las muestras de apoyo y también “al creador”, “a la ciencia” y “a la naturaleza.

El mandatario precisó que el próximo sábado 13 celebrará con su familia en una comida privada en Palacio Nacional, y pidió a sus seguidores que no se molesten en realizar festejos o llevarle pasteles.

En la conferencia matutina hizo referencia a la canción “Gracias a la vida”, de la compositora Violeta Parra, para agradecer las muestras de afecto, que ya ha empezado a recibir, y reiteró su promesa de no fallarle al pueblo.

“Gracias a la vida, gracias al creador, gracias a la ciencia, gracias a la naturaleza, gracias al pueblo, a muchos amigos, compañeras, compañeros, muchos ciudadanos, mi agradecimiento sincero porque me han apoyado mucho, estoy en deuda con los mexicanos, por eso repito: no voy a fallarles”.

Añadió: “Estoy muy consciente de mi responsabilidad histórica y no le voy a fallar al pueblo; amor con amor se paga”.

Tras precisar que el próximo sábado 13 cumplirá 68 años, subrayó: “Creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero.

“Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, que si quieren los hagan y en familia los compartan, y lo mismo la música, que no hace falta. Muchas gracias, muchas gracias, que me da pena; que, así como me ven, soy tímido y me da mucha pena”, sostuvo el presidente López Obrador.