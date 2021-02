Con spots de radio nos acercaremos a la población que tiene miedo de vacunarse: Cortés Alcalá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, dijo que se realizarán campañas de información en las comunidades más alejadas, porque hay personas que tienen temor a la vacuna de covid-19.

“Tendremos elementos comunicativos, como radios comunitarias. Vamos a empezar a trabajar con los spots de radio que se están diseñando para acercarnos a la población en diferentes idiomas, para que acepte la vacunación”, indicó en la conferencia vespertina sobre el coronavirus en México.

“Y algo que me parece importante comentar es cómo una estrategia de comunicación específica para covid-19 no puede ser simplemente generalizada, lo que necesitamos saber es por qué la gente no quisiera aplicarse la vacuna. ¿Cuál es el miedo? ¿La seguridad? ¿Alguna leyenda que les hayan comunicado de forma específica? Lo que tenemos que hacer es buscar la forma correcta de acercarnos a las comunidades indígenas y afro mexicanas del país”, apuntó Cortés Alcalá.

Esto, dijo, se hará a través del conocimiento propio de cada una de las comunidades indígenas y afro mexicanas del país para llevarles la información, específicamente la forma más correcta y fácil para que adopten la mejor decisión, “que para nosotros es que tomen la vacuna para protegerse contra el virus SARS-CoV-2.

Los materiales que se están desarrollando para la estrategia de comunicación de riesgos sobre la vacuna, en diferentes idiomas indígenas, estarán disponibles en la sección de vacunación de la página www.coronavirus.gob.mx, así como en las páginas de los institutos nacionales de los pueblos indígenas y el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas.

Al preguntarle si una persona que hoy en día no quiere vacunarse, pues hacerlo después si se arrepiente, el funcionario federal respondió:

“¡Claro que sí! Las vacunas, como lo comenté, están planteadas para tener un calendario conveniente entre enero y diciembre de 2021 para 107 millones de personas, eso quiere decir que si una persona adulta mayor, hoy por falta de información o comunicación, decide no aplicársela, o en mayo, o después toma la decisión porque su miedo se le quitó al ver a otras personas, podrán hacerlo.

“Pero para esto es hablar de un perfil adecuado, significa que (las vacunas) son seguras y lo que vamos a ver es al menos 1% de eventos adversos”.

Al referirse a la salud del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que presenta un cuadro leve de covid-19, tiene muy poca fiebre, buena saturación de oxígeno y buen ánimo para la recuperación de su infección por el virus SARS.CoV-2.

“Estamos confiados en que el estado de salud, el estado físico del doctor López-Gatell le permitirá cursar con una enfermedad leve, en los 14 días en los que debe estar en aislamiento preventivo y curativo de recuperación, para que después se reincorpore a sus actividades, mismas que no ha suspendido, afortunadamente”, señaló.

Asimismo, recordó que “en el siglo que vivimos” permite a la población trabajar y estar en contacto a distancia, y eso hace el doctor Gatell, “que ha estado pendiente del análisis epidemiológico y la estrategia operativa de la Política Nacional de Vacunación”.

Respecto de las inquietudes de la población que se aglomera en los módulos de vacunación, pensando que no estarán por mucho tiempo, el funcionario aclaró que van a estar disponibles para la población el número de días que sean necesarios, para que todas las personas voluntarias puedan ser inoculadas.

“Si las personas se están aglomerando por temor a que solo duren dos, tres, cuatro días los módulos de vacunación abiertos, hay que comunicar mejor a las personas del municipio de Ecatepec, para que sepan bien en dónde están los módulos y los horarios de vacunación, cuáles son las formas en las que el operativo, específicamente en el municipio de Ecatepec, se está llevando a cabo.”

En cuanto a las entidades federativas donde se observaría una menor velocidad en la aplicación de las vacunas, lo primero que tendría que analizarse con los datos que van reportando todos los estados, dijo, es si la información está llegando un poco más tarde o si es una modificación lo que se requiere en la estrategia operativa de los módulos de vacunación, para incrementar la velocidad.

“¿Por qué es importante? Porque poco a poco irán llegando, como ya lo hemos visto, más dosis de vacuna, entonces estamos necesitando que todo el engranaje operativo de los centros o módulos de vacunación lo tengan dentro de cada módulo y las células necesarias para colocar el número de vacunas que requieren conforme vayan llegando”.

Por ejemplo, señaló que ha observado muchas opiniones en redes sociales donde dicen que deberían estar aplicando 300 mil dosis diarias para lograr la meta en abril o mayo de tener vacunadas a todas las personas adultas mayores.

“Pues si tenemos las dosis necesarias para estar aplicando 300 mil dosis diarias se tendrá la operación específica para poder aplicar ese número a nivel nacional. Por lo pronto, con los números de dosis que se tienen distribuidas en los diferentes municipios, la velocidad a la que se está vacunando es suficiente para poder concluir con las dosis que se están recibiendo y poder recibir más y seguir aplicando todos los días las vacunas”

Cortés Alcalá destacó que en México ya existen unos buenos lotes que dan esperanza y luz al final del túnel para inmunizar a la población que se puede.

También s ele preguntó en qué momento podrán regresar los adultos mayores vacunados a sus actividades diarias, y explicó que eso está relacionado no sólo con el biológico, sino con el semáforo epidemiológico, porque poco a poco se irán reactivando las actividades.

“De acuerdo con lo que se estableció en el lineamiento del semáforo, mientras el riesgo vaya disminuyendo las personas adultas mayores, que son más susceptibles a presentar un cuadro grave, también estarán recuperando parte de sus actividades que antes de la epidemia ya tenían.”

Finalmente, el funcionario pidió a la población esperar el momento en que les corresponda la vacuna y no saltarse la fila.