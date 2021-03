LadyProfeco quería que le cobraran en pesos una mercancía marcada en euros

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una mujer grabó un video de sí misma en el que denuncia que en una tienda Zara no le quisieron cobrar en pesos un chaleco que traía el precio de 19.95, pero que en realidad eran euros, ni tampoco le dieron gratis una bolsa que no traía etiqueta ni precio. En redes sociales fue bautizada como #LadyProfeco o #LadyEuros.

En su video dijo que México “está como está” y advirtió que haría una denuncia ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de lo que le ocurrió en ese almacén.

Mientras iba conduciendo, la mujer contó la historia de lo que dijo haber vivido en una tienda Zara del centro comercial Town Square Metepec, Estado de México, donde, aseguró, no le respetaron el precio que quería pagar por la prenda, ni el que ella creía que valía en euros. Y donde tampoco le dieron una bolsa que no tenía precio y que por eso, según ella, debió salirle gratis.

“Para no hacerles el cuento tan largo, pues no compré nada, me fui. Y México está justamente como está porque las personas en el momento que les cometen una injusticia se quedan calladas”, afirmó, y recomendó a los usuarios que no se queden callados.

“Ármenla de pedo, 45 veces, literal. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a hablar con Profeco y ya tengo evidencia de la bolsa sin precio, la bolsa en euros y del chaleco, y vamos a hablar con los encargados de la plaza, vamos a ver qué se resuelve. Pero no se queden callados, de verdad Profeco”, añadió.

La apodaron en redes como #LadyProfeco y #LadyEuros y se burlaron de sus comentarios como: “Si no tiene precio es gratis”. Le dijeron oportunista y aprovechada, “haciendo leña del árbol caído”.

Algunos cuestionaron qué tan mal y desocupada debía estar para quejarse por una bolsa y una prenda de Zara.

¿Que tan jodida y sin ocupación tienes que estar para “hacerla de pedo” por una bolsa y una prenda de Zara??? #gentevacia #ladyprofeco — Eveluvi (@evegarmu) March 22, 2021

La llamaron abusadora y sinvergüenza.

No se ustedes, pero en mi rancho a la gente como #ladyprofeco se les llama abusivas... pic.twitter.com/OI1IGGuA5z — Amigobvio uD83CuDF4E (@amigobvio) March 18, 2021

La historia

La mujer contó que fue a Zara y le dijo a una trabajadora: “sabes qué me va a dar mucha pena lo que te voy a decir, pero me tienes que respetar el precio de 19.95 porque la Ley Federal de Protección al Consumidor, en el artículo 7, dice que tienes que respetar el precio exhibido”.

Y le contestó que no podrían hacérselo válido en pesos porque está en euros. La compradora dijo que también llevaba una bolsa que no estaba etiquetada, por lo que debían dársela gratis, pero la que le cobró le dijo que no porque en el sistema sí estaban los precios.

Siguió: “Entonces la verdad es que no se me hace justo que no me quieras respetar el precio que viene aquí y entonces me dijo: ‘es que la gente es mañosa y le quita la etiqueta en pesos para que se la hagamos válido’. Y dije: ‘güey, no es mi pedo’”.

Después narró que la trabajadora le dijo que con lo de la pandemia tienen menos personal y no se dan abasto con la tienda.

“Güey, es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto. Güey ponte pilas, ponte a revisar tus tiendas. Si le quitan la etiqueta es tu chamba volvérsela a poner”, le dijo, según su relato.

“Me dijo: ‘lo que puedo hacer es que te respeto el precio en euros’ y si hacías la conversión de euros a pesos eran 480. Le dije, ok hazme la conversión y respétame el precio en euros y me dijo, ‘sí’, no sé qué”, mencionó en el primer video de 1:40 minutos.

En el segundo relató que, al acercarse a la caja a pagar, le dijo la trabajadora que costaría 599. “Y yo, ¿queeé?”, dijo, y prosiguió: “Le dije: ‘haz la conversión’ y me dijo ‘no, eso es lo que está estipulado en el sistema de lo que cuesta la prenda’, y yo ‘güey, ¿eres o te haces?, hace un segundo me dijiste una cosa y ahora ya me estás cobrando más. ¿Sabes qué? No me voy a llevar nada, quédate con tus cosas’.

“Ah, porque aparte la bolsa que no tenía precio. Entonces llegué y dije ‘esta bolsa no tiene precio’. Le dije ‘esto para mí, como que lo que representa es que es gratis, literalmente, porque no tiene ningún precio exhibido’. Pero me dijo ‘no, pero si lo metemos en el sistema ya te sale el precio’. Güey, ya sé cabrón, tu sistema está entero, lo que está exhibido no lo tienes, entonces mjm”, expresó.

Luego le dijo que ya no podía validarle el precio ni por euros ni nada porque la bolsa no tenía precio.