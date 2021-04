Julen Rementería es nombrado coordinador del PAN en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, designó al senador Julen Rementería del Puerto como coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que cuenta con 24 legisladores: 13 senadoras y 11 senadores.

El nombramiento se realizó en una sesión virtual en la que Cortés pidió a las y los 24 senadores panistas que sigan trabajando para poner un alto a Morena y “a la destrucción del país”, y vaticinó que el partido en el gobierno perderá la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones del próximo 6 de junio.

“Por fortuna según diversas encuestas nacionales Morena y sus aliados perderán la actual mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que, en la segunda etapa de este gobierno, México contará con un nuevo bloque de contención”, afirmó el panista.

En respuesta, el legislador Rementería del Puerto agradeció al presidente del PAN la confianza que le dio para conducir la bancada del partido en el Senado, y al senador Erandi Bermúdez, quien se desempeñó como coordinador tras la solicitud de licencia en febrero pasado de Mauricio Kuri para contender por la gubernatura de Querétaro.

Nuestro presidente @MarkoCortes nombró a @julenrementeria como coordinador del Grupo Parlamentario en el @senadomexicano. Es momento de cerrar filas y trabajar unidos ante las amenazas del gobierno morenista.

“Hoy México atraviesa por una mar de turbulencias. El gobierno de México no tiene rumbo. Me parece que la obligación de quienes estamos advirtiendo eso es ser oposición, no porque sea una opción o porque seamos un partido distinto al del gobierno, sino porque no hay opción”, afirmó el veracruzano.

Julen Rementería ha sido diputado local en Veracruz en dos periodos, de 2005 a 2007, y de 2013 a 2016.

Fue coordinador General de Centros SCT en la Secretaría de Comunicaciones y Transporte de 2008 a 2011, durante la administración de Felipe Calderón.

Mientras que también se desempeñó como alcalde del estado de Veracruz en el periodo del 2005 al 2007, cuando el gobernador del estado fue Fidel Herrera.