STPS denuncia presunto fraude en consulta para legitimar el contrato colectivo en General Motors

GUANAJUATO, Gto. (apro).- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) presentó una denuncia por la presunción del fraude cometido durante el proceso de consulta para legitimar el contrato colectivo de trabajadores de la planta de la automotriz General Motors en Silao, por parte de integrantes del Sindicato “Miguel Trujillo López” afiliado a la CTM.

Un movimiento de trabajadores que rechaza al sindicato “oficial” denunció que miembros del mismo pretendieron alterar las votaciones y destruyeron boletas, además de pretender inhibir la presencia de visores de la propia Secretaría del Trabajo del gobierno federal.

La consulta por el contrato colectivo en la planta General Motors se realizó en el transcurso de varias horas, entre el 20 y el 21 de abril, con la participación de 3 mil 435 del total de 6 mil 494 empleados.

Este gran número requirió de la presencia de 16 inspectores del Trabajo, además de siete observadores del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Secretaría del Trabajo, para verificar que se cumpliera con el proceso de acuerdo con la ley.

Pero el 22 de abril, cuando los inspectores se presentaron a continuar con la verificación, según informó la STPS, “se percataron que en el local, donde el propio Sindicato tenía bajo resguardo el material electoral, las boletas para dar continuidad a la consulta estaban destruidas, por lo cual no era posible continuar con la votación".

Además, el sindicato “Miguel Trujillo López” se negó a entregar la documentación y los votos ya recabados para que éstos fueran resguardados por las autoridades presentes, lo que se asentó en actas.

"Estos lamentables sucesos representan una grave vulneración al derecho de las y los trabajadores a decidir libremente si respaldan o no el contenido de sus contratos colectivos, conforme a las nuevas reglas de democracia sindical que establece la Reforma Laboral, por lo que la STPS interpuso la denuncia penal correspondiente ante la Fiscalía General del estado de Guanajuato", señaló la Secretaría del Trabajo.

Aunque, a su vez, integrantes de la dirigencia del sindicato difundieron un comunicado en el que dieron a conocer que también interpusieron una denuncia penal ante el Ministerio Público.

El sindicato aseguró que no pudieron efectuar la votación para la legitimación del contrato colectivo “debido a que la autoridad, al no tener garantizadas las condiciones de certeza y seguridad, suspendió la consulta”.

La organización disidente “Generando Movimiento”, a través de uno de sus integrantes, Israel Cervantes, hizo un llamado a la secretaria Luisa María Alcalde a garantizar una nueva consulta y evitar que el sindicato “Miguel Trujillo Flores” pueda consumar un fraude, pues aseguró que hay una mayoría de trabajadores que se oponen a su permanencia.

El reportero Alonso Merino publicó en el portal digital POPLab.mx que, en el transcurso de la consulta, trabajadores se quejaron también de diversos actos de hostigamiento y presiones por parte de directivos de la propia planta de GM.

Por ejemplo, la empresa impidió el paso a una observadora acreditada por la Secretaría del Trabajo, quien es asesora de la organización disidente “Generando Movimiento”, así como de otros observadores también acreditados.

Además, el reportero evidenció que no hubo constancia de la presencia del número de inspectores señalados por la STPS.

Israel Cervantes, representante de “Generando Movimiento”, acusó a la Secretaría del Trabajo del gobierno del estado --supuestamente también presente para atestiguar la consulta-- de “estar en la nómina del sindicato ‘Miguel Trujillo López’, al haber permitido estas violaciones al derecho de los trabajadores”.

Y recordó que en al menos 10 años el sindicato no ha celebrado asamblea alguna, por lo que el personal ya está muy inconforme con la representación sindical.

En la conferencia matutina de este viernes, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que se está garantizando la democracia sindical aplicando la reforma para el voto libre, secreto y directo. “Es una obligación y así ha venido sucediendo, todos los sindicatos conocen ya que esta es la realidad”, dijo.

Sobre el caso concreto de la consulta para la legitimación del contrato colectivo en General Motors, apuntó que “hay resistencias, todavía hay gente que no le cae el veinte, que no entiende que se van a respetar los derechos de las y los trabajadores, y ellos van a decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contrato colectivo”.

Finalmente sostuvo que todos los derechos de los trabajadores serán respetados. “Si no están de acuerdo, ese contrato deja de tener vigencia jurídica, a través de contratos individuales, ya sin contrato colectivo”, y en el futuro alguna otra organización sindical logrará convencer a los trabajadores para otro contrato colectivo, concluyó la titular del Trabajo.