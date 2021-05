Denuncian a la influencer Mariana Rodríguez para que sus videos sean "gastos de campaña" de Samuel García

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La influencer nuevoleonesa Mariana Rodríguez acusó a los “partidos de la vieja política” de pretender que sus videos sean considerados como gastos de campaña de su esposo Samuel García, candidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, la también instagramer aprovechó el video de denuncia que publicó para hacer proselitismo en favor del también senador.

En Monterrey, el propio Samuel García informó que PAN, PRI, Partido Verde y Morena denunciaron ante el Instituto Nacional Electoral a su esposa Mariana Rodríguez por los videos “unboxing” que publica para promover los productos elaborados por emprendedores de Nuevo León para sobrevivir en el contexto de la pandemia.

El “unboxing” es un género de videos patrocinados en el que una celebridad de internet saca un producto de su caja para presentarlo a su audiencia.

De acuerdo con información del periódico El Norte, el PAN pide que se agreguen siete millones de pesos a su gasto de campaña, aun cuando, aseguró García, no hubo cobro por esos videos.

Mariana García publicó un video en el que aseguró ella sólo quiere ayudar a los emprendedores que están tratando de salir adelante en medio de una pandemia, “en medio de una crisis, que a lo mejor perdieron su trabajo y que es la manera en que están saliendo adelante”. Pero, por esta situación, lamentó, ya no podrá hacerlo.

“Para todo esto, les quiero decir que ya no podré compartir los productos que me llevan a los cruceros, al menos hasta que esto se aclare y no saben lo triste que me pone esta noticia porque me encantaba poder compartir todo el talento de los emprendedores de Nuevo León”.

Incluso, se dijo impactada de la calidad de los productos de esas y esos emprendedores, en su creatividad y lo bien que les hacían sus menciones por la promoción que les había hecho.

“(Suspira) Pero la guerra sucia de la vieja política no va a parar y van a hacer todo lo posible para seguirnos atacando tanto a Samuel como a mí”, les dijo a las “chabacanas y chabacanos”, como llama a sus seguidores.

Contó que les tenía malas noticias, pues desde que Samuel García subió en las encuestas sobre las preferencias electorales ha arreciado la guerra sucia en su contra que se ha diversificado hacia ella y la familia de ambos.

“Y para acabarla de rematar, hoy tengo que contarles que, desde hace poco más de dos semanas, los partidos de la vieja política han puesto tres denuncias en contra de mí, Mariana Rodríguez, el 12, el 13 y el 20 de abril, específicamente, porque quieren que los unboxings que yo hago, promocionando todos los productos de los emprendedores de Nuevo León, se le carguen a los gastos de campaña de Samuel”.

Aseguró que están en contra de esto porque a se le hace injusto que por las mañas de la vieja política la obliguen a dejar de ayudar a los emprendedores y a las emprendedoras, cuando es algo que siempre ha hecho en mis redes sociales.

“Pero bueno, esto demuestra lo desesperados que están, tanto que no les importa afectarlos a ustedes, los emprendedores de Nuevo León”, indicó y prometió “que pronto volveremos a hacer muchísimas cosas juntos. ¡Ánimo!”

Aunque insistió en que ella no es la candidata, Mariana Rodríguez no desaprovechó la ocasión para hacer campaña por su esposo.

“Yo estoy acompañando a Samuel en su campaña porque es el hombre que amo, porque amo Nuevo León y porque sé que con él todo va a estar mejor. Confío en él, confío en su preparación y confío en el trabajo que va a ser para gobernador”, indicó en el video de 3:03 minutos.

“De nuestra parte les aseguro que vamos a seguir haciendo una campaña sumamente alegre, con todo el corazón, como lo hemos estado haciendo esos dos meses. A ustedes les consta, nos han visto correr por las calles, y me encanta, me encanta conocerlos y verlos todos los días.

“Y lo que sí es que ya hace falta menos para que saquemos a la vieja política y hagamos un nuevo (sic) Nuevo León. Ya saben que los quiero muchísimo. Les agradezco mucho por haber confiado en mí y por haberme compartido su talento y además por haber conocido sus productos y proyectos”, remarcó.

“Así de absurdo y así de desesperados andan. Y aunque estamos dando la batalla jurídica, por lo pronto ya no podré seguir ayudándolos con sus productos, me da mucho coraje, pero ya ven que a esos partidos no les importa lastimar a quien sea y como sea”, dice en el texto que acompaña su video.