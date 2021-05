El Mijis le canta un "tiro" a Alfredo Adame porque anda de "mecha corta"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tres días después de que el candidato a diputado por las Redes Sociales Progresistas (RSP), Alfredo Adame, le mentó la madre a un automovilista que lo llamó “naco”, el diputado local de San Luis Potosí de Morena, Pedro Carrizales, “le cantó un tiro” por sus recientes arranques públicos.

“Mi compa el Adame anda de ‘mecha corta’. Ya que no se calmó con el ‘Cañitas’, a ver si los de @RSPorgMX le pasan mi recado para rifarnos un tiro; hay que bajarle lo caliente antes de que me lo chacalee la banda”, escribió em sus redes sociales.

Mi compa el Adame anda de “mecha corta”.



Ya que no se le armó con el “Cañitas”, a ver si los de @RSPorgMX le pasan mi recado para rifarnos un tiro; hay que bajarle lo caliente antes de que me lo chacalee la banda. uD83EuDD4AuD83DuDE0E — El MIJIS (@mijisoficial) April 28, 2021

¿Por qué el reto?

El 24 de abril, Adame inició su campaña “mentándole la madre” a un automovilista que lo llamó “naco”, cuando él también fue entrevistado por Milenio, mientras repartía volantes afuera de Six Flags, en la carretera Picacho-Ajusco.

“Así como saqué a Laura Bozo… Tú también chinga a tu madre”, le gritó Adame a un conductor, quien incluso se acercó a intercambiar insultos en la ventanilla de otro automovilista.

Después, el exconductor se acercó a otro automovilista y lo empezó a insultar. “Eres un pendejo, naco, fracasado, mediocre, chinga tu…”.

Alfredo Adame: La gente está conmigo, afortunadamente.



La gente: pic.twitter.com/ThXlo4OzaG — Fernando delaflor (@F3rn) April 26, 2021

Posteriormente, hizo un video para disculparse con la persona que ofendió, a nombre del partido y de su brigada de campaña.

Se dijo víctima “de enojo y furia”, lo cual no corresponde con la línea de RSP.

“De aquí en adelante me comprometo a que mis reacciones sean positivas. Mis reacciones serán propositivas y mis reacciones serán de lucha, de empuje y de demostrarle a los ciudadanos que somos un partido serio”.

En un comunicado, Pedro Pablo de Antuñano le hizo un apercibimiento a Adame por su actitud en el arranque de campaña.

“Entiendo que en la esfera privada si recibe un insulto tiene derecho a defenderse, sin embargo, nos encontramos en la esfera pública donde como candidatos a puestos de elección popular y como un partido político nacional estamos obligados a dar un buen ejemplo y respetar a los ciudadanos, aun cuando seamos objetos de agresiones”.

Otras polémicas

El 5 de abril, un audio que circuló desde el fin de semana se volvió tendencia en redes sociales donde supuestamente planeó cómo quedarse con 25 de los 40 millones de pesos, mientras recluta a “caballos de batalla ganadores”.

“Nos dan 40 millones de pesos. De esos 40 millones, nos chingamos 25. Así son los negocios. Porque no va a llegar a la mayoría de los diputados en la Cámara. Necesitan agarrar… A RSP lo van a súper apoyar para que meta lo más posible, para que en la Cámara... la diferencia va a ser como once diputados. Entonces, el pedo es que de RSP van a sacar esos once diputados para tener la mayoría de 256 en la Cámara, Ok.

¿Marcel Ebrard será el próximo presidente de la República? Según Alfredo Adame, así será. pic.twitter.com/CXQ8DLU2uV — Toño Ortiz (@Tono0rtiz) April 5, 2021

Al día siguiente dijo que ese audio estaba “evidentemente editado y fuera de contexto”, pues se refería a cubrebocas no a dinero.

Hasta el momento, Adame no ha respondido al reto de Carrizales.