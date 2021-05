Candidata morenista a diputada en BC tras denuncia hostigamiento de hombres armados en Tijuana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Michel Sánchez Allende, candidata a diputada de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California, denunció que ella y su equipo de campaña fueron amedrentados por sujetos armados la tarde del 24 de mayo cuando realizaba un recorrido en el fraccionamiento Misión San Francisco de la ciudad de Tijuana.

En un video que subió a sus redes sociales, la aspirante a una curul por el Distrito IV, refirió que los hombres armados la siguieron en una camioneta X Terra verde oscuro, con placas de California, y que a la altura de la calle Misión Dominicana, casi en la esquina con calle Cocorit, la unidad se posicionó en sentido contrario.

Balean auto de candidata del PVEM en Acámbaro; intenta denunciar pero no encuentra personal en el MP

Dentro del vehículo, dijo, había dos individuos de tez morena, y uno portaba un rifle.

Al darse cuenta de esto, relató que ella y su equipo intentaron esquivar al auto y sus tripulantes para conversar con una persona que se encontraba dentro de su casa, pero que la camioneta se dirigió hacia ellos y pasó lentamente frente a la brigada, sin dejar de observarlos.

Sánchez Allende reportó el incidente a los servicios de emergencias con la intención de dejar un antecedente en caso de que se presenten más actos intimidatorios.

Del mismo modo, informó que presentará un escrito ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) con el objetivo de que otorguen medidas cautelares de protección para ella y su equipo de promoción del voto.

En su mensaje señaló que no se dejará amedrentar.

“No nos vamos a detener a denunciar , un LLAMADO a todos los actores y a la ciudadanía, no nos van a amedrentar, que el miedo no nos detenga de denunciar. No renunciaremos a cuidar nuestra democracia, pongamos FIN a estas violencias y denunciémoslas. La ciudadanía está pendiente y es VIGILANTE desde sus hogares. Sin miedo, a salir a votar”.(Con información de Zeta)