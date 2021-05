Predominaron las acusaciones y desmarques en el debate por la gubernatura de NL

MONTERREY, N. L. (apro).- Entre descalificaciones y desmarques transcurrió el debate entre candidatos a la gubernatura escenificado, el domingo por la noche en el interior del Palacio de Gobierno.

Convocados por Multimedios, los siete aspirantes intercambiaron señalamientos, para posicionarse en la preferencia del electorado para estas elecciones del próximo 6 de junio.

Los ataques se concentraron en Samuel García, de Movimiento ciudadano a quien, se percibió, se le ve como el candidato a vencer, pues lo señalaron por su frivolidad y sus ligas con criminales.

Clara Luz Flores, de Morena, lo calificó de un nuevo Bronco, al afirmar que, como Jaime Rodríguez en campaña, también atrajo la atención del público para después decepcionar al tomar posesión como mandatario.

De igual manera, lo acusó de tener ligas con el crimen organizado, como se ha mencionado en días pasados por videos publicados en los que se ve con un capo de Tamaulipas.

“Nuevo León no merece candidatos relacionados con el crimen organizado, Nuevo León merece que se lo aclaren, no merece corrupción, no merece que sigamos sintiendo vergüenza de nuestro gobernador, Nuevo León no merece improvisaciones con el nuevo Bronco, que es Samuel”, dijo la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León.