AMLO confirma rescate de último minero en Múzquiz y asegura que se deslindarán responsabilidades

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que esta madrugada fue rescatado el último cuerpo sin vida de los siete trabajadores que quedaron atrapados tras el colapso de la mina Micarán en el municipio de Múzquiz, en el estado de Coahuila.

En la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo federal informó que fueron 150 horas de trabajo entre autoridades de los tres niveles para el rescate de todos los trabajadores fallecidos y tras lamentar los hechos, envió el pésame a los familiares.

“Estaban las elecciones, no se abandonó esta solicitud de emergencia y se atendió”, expresó el mandatario y calificó la tragedia como un accidente generado por el derrumbe de una represa que inundó la mina coahuilense.

Anunció que van a revisar el funcionamiento de la mina para deslindar responsabilidades, dijo que ahora se gobierna para el pueblo y señaló que antes el estado de Coahuila era dominado por “una familia” y “un empresario” que “hacían lo que querían” en la comarca lagunera.

“Vamos a que se continúe con la revisión, que no haya abusos, se proteja a los trabajadores y la no repetición de estos casos, pero ahora lo que nos importaba más era el rescate de los mineros atrapados”, indicó el presidente López Obrador.

Dijo que la etapa que ahora viene, después del rescate de los cuerpos, es la relacionada con el tema judicial y se tiene que llevar a cabo la investigación para determinar las causas del derrumbe y si la mina contaba con los permisos necesarios y cumplía con medidas de seguridad.

“¿Qué sucedió en Pasta de conchos? Se abandonó el rescate y ahora estamos nosotros rescatando los cuerpos porque es un compromiso con los familiares”, recordó el mandatario y arremetió de nueva cuenta contra sus opositores.

“Hay mucha grilla y a veces no les importa el dolor de la gente sino lo que buscan es sacar raja, me refiero a líderes nailon, políticos corruptos, empresarios deshonestos y medios vendidos, y alquilados. Tenemos que pensar primero en la gente y no aprovechar siempre una tragedia para sacar raja”, remató el presidente Obrador.