Ricardo Ponce, el "gurú de la autosanación", pide no ser crucificado tras denuncia de abuso sexual

CIUDAD DE MÉXICO El presunto gurú de la "autosanación", Ricardo Ponce, acusó a los medios de comunicación de crucificar a seres humanos "sin pruebas legales" tras las denuncias de abuso sexual que desde hace dos semanas han presentado en su contra varias mujeres, incluyendo a la Youtuber Maire Wink.

Ponce, que se autodenomina "coach de vida", agregó que los medios de comunicación pretenden crear polémica donde no la hay, por lo que incluso llamó a crear un movimiento de personas que son señaladas públicamente de algún tipo de abuso sin que haya pruebas en su contra.

A través de un video difundido en su cuenta de YouTube, el autor de libros de superación personal, también negó que haya huido de México.

"Aquí estoy en México y nunca me he ido, siempre estuve activo y ya lo verán en lo nuevo de este compartir. Empiezo diciendo que ningún ser humano debería de crucificar a otro ser humano, mucho menos en redes sociales y mucho menos sin ninguna prueba legal. Hay personas y medios de comunicación que pretenden crear controversia sin ningún fundamento legal, sin saber que detrás hay familias, niños, seres humanos, millones de valientes", señaló.

Tras la denuncia de Wink, se han ido sumando otras mujeres, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Quintana Roo, donde habrían ocurrido los abusos sexuales durante los "retiros" promovidos por Ricardo Ponce, realizó varios cateos en el inmueble en el que ocurrieron los hechos.

En su defensa mediática, el supuesto gurú de la autoayuda no presenta ninguna prueba a su favor y apela a su propia doctrina de la "autosanación" para descalificar a las mujeres que lo han denunciado.

"Sé que mi mensaje genera muchas emociones, que toca fibras muy sensibles y hace todo eso simplemente para que puedas sanar tu vida, cuando no se genera esta sanación lo que se crea es una reacción violenta y eso es lo que pasó en este caso, no entraré en más detalles porque no pretendo crear más polémica y no más chismes, eso no va conmigo", concluyó.