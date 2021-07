Mejor aguantar "la andanada" de los medios y destinar más dinero a ayudar a la gente: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- E l presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hoy que prefiere aguantar “la andanada de críticas” de las que dice es objeto su gobierno desde los medios de comunicación, a entregarles dinero del presupuesto público que puede destinar a programas sociales.

“Yo decidí aguantar y creo que la gente también va a optar porque ya no se les dé privilegios a medios de información y para que no hagan mella como hasta ahora que no ha pasado a mayores”, expresó el mandatario.