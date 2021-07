Lilly Téllez entra al debate entre Loret y Astillero: Carlos es mucha pieza para Julio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Asidua a las redes sociales para polemizar con diversos personajes, la exconductora de noticias de TV Azteca y ahora senadora María Lilly del Carmen Téllez García entró al debate entre Julio Hernández y Carlos Loret de Mola, luego de que este último después de la audiencia del caso Cassez-Vallarta, acusó al articulista de ser parte de los periodistas a los que el presidente Andrés Manuel López Obrador recurre para atacarlo.

Sin que estuviera involucrada en el caso y tampoco fuera mencionada por alguna de las partes, la legisladora que entró al Senado por Morena y luego cambio de bando para irse al PAN, escribió un mensaje en sus redes, criticando el reto a debatir que Julio Hernández lanzó a Loret de Mola.

Según la sonorense, el periodista Julio Hernández López, mejor conocido como Julio Astillero, no está al nivel del comunicador Carlos Loret de Mola.

“Lo adecuado es que @julioastillero haga un debate con quien está en su nivel, como Lord Molécula, Vicente Serrano, etc. @CarlosLoret juega en primera línea, es mucha pieza para Julio”, escribió Téllez García en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el articulista del periódico La Jornada, contestó a Lilly Téllez recordando algunos episodios en los que se vio involucrada como conductora de noticias de TV Azteca.

Entre ellas un presunto atentado en su contra y la acusó de haber utilizado al Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para llegar al Senado, para después traicionarlo.

“Va de nuevo: Claro, @LillyTellez: yo me inventé ‘atentado’ afuera d #TvAzteca p/ manipulaciones políticas vs izq. gobernante; yo me presté a farsas d periodismo como ‘entrevista’ embelesada a #Peña y yo traicioné a #Morena q me llevó a Senado y hoy defiendo lo q antes denosté”, publicó el columnista de La Jornada.

La extrabajadora de TV Azteca volvió a escribir y argumentó que los comentarios de Astillero fueron hechos para que él pudiera recibir dinero de alguna persona.

“La perversidad y sus intereses económicos son los motivos por los que usted dice que ‘yo me mandé matar’. Su actitud de servilismo y desesperación por recibir unos centavos le anularon el sentido de la ridiculez”, aseguró la senadora Lilly Téllez.