La "estupidez" de AMLO que le da muchísimo coraje a Ricardo Anaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El panista Ricardo Anaya cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por no protegerse con mascarilla durante la pandemia de covid-19 y pidió a la ciudadanía vacunarse ante el incremento de contagios y el peligro que representa la variante Delta.

Afirmó que vacunarse es la única salida que se tiene, “con un presidente que ni el cubrebocas quiere usar y con un gobierno que sigue sin querer hacer lo que está probado que ya ha funcionado en otros países”.

En un video publicado en sus redes, criticó la expresión que hizo el presidente López Obrador al inicio de la pandemia en la que pide a la población abrazarse.

“Me da muchísimo coraje, que mucho de ese dolor tiene su origen en esta estupidez”, expuso Anaya al lamentar por los miles de menores de edad que han perdido a sus padres o a sus abuelos a causa de la pandemia y que, dijo, son más de 141 mil.

Sobre los contagios, mencionó que ya se volvieron a disparar de una manera que no se veía desde hace más de cinco meses, lo que empieza a provocar de nuevo la saturación de los hospitales.

Somos el país con más huérfanos por el COVID.



Con un gobierno inepto y un presidente que ni cubrebocas quiere usar debemos cuidarnos nosotros mismos.



De cada 100 personas que murieron por COVID en EU en julio, 99 tenían algo en común: no estaban vacunados. Si puedes, vacúnate. pic.twitter.com/hHc5Js1IqC — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) July 26, 2021

“Por eso, entre las cosas que podemos y que debemos hacer hay una que es, por mucho, la más importante de todas, y es vacunarnos”, enfatizó el también excandidato presidencial en 2018.

Anaya argumentó que muchas personas se sienten confundidas por lo que han escuchado sobre las vacunas, a lo que señaló que en el mes de julio, en Estados Unidos, de cada 100 personas que murieron por covid-19, 99 no estaban vacunadas.

“Todos hemos oído de alguien que se vacunó y aún así se enfermó, pero es que ese no es el punto. Nadie dijo que con la vacuna ya no te vas a enfermar. Lo que la vacuna evita es que te enfermes de gravedad o que te mueras de covid. Si no lo has hecho y puedes, ni lo dudes, vacúnate cuanto antes”, pidió.