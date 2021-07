"Se viene algo fuerte", advierte la "influencer" Phanye Hernández tras difusión de video sexual

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La "influencer" Phanye Hernández publicó en TikTok un video bailando la canción “Beba ¿qué quieres que haga?”, con el texto: “Quien la hace riendo, llorando la paga”. En otro colocó la leyenda: “Cuando me preguntan porque no he hecho nada en contra de la chica que difundió un video íntimo mío”. Y agrega: “El karma llega tarde o temprano”.

En su cuenta de Instagram, Hernández publicó: “Se viene algo fuerte”. Lo anterior, a un año de que un grupo de "influencers" filtró un vídeo íntimo de ella y otro "influencer", Juan de Dios Pantoja, quien al parecer grabó, almacenó y distribuyó el contenido explícito cuando ella era menor de edad.

En abril de 2020, Phanye Hernández dijo sentirse “violentada y atacada”, cuando estos "influencers" filtraron el video, que todavía circula en redes sociales y que ahora puede ser castigado bajo la Ley Olimpia, que tipifica el delito de violencia digital como una violación a la intimidad, misma que se castiga con tres a seis años de cárcel y una multa de 44 mil 810 a 89 mil 620 pesos.

¿Qué hizo Lizbeth Rodríguez?

En un tuit publicado el 6 de julio, la también influencer Lizbeth Rodríguez publicó: "Porqué cuando alguien es famoso justificamos sus acciones por más ruines o delictivas que sean? Porqué creemos lo que algún famoso dice sin ninguna prueba ? Porqué nos dejamos afectar por el que dirán o lo que digan los demás? Porqué? (sic).

De inmediato, usuarios de la red social le respondieron: "Hijole liz, aguas con tus palabras, acuérdate que tu también distribuiste contenido íntimo de una menor de edad o ya se te olvidó?".

Hijole liz, aguas con tus palabras, acuérdate que tu también distribuiste contenido íntimo de una menor de edad o ya se te olvidó?

Cuidado con escupir y que te caiga en el hocico uD83DuDE09uD83DuDE02 — soropo (@soropillo_pillo) July 6, 2021

El 8 de julio, escribió: “Me caga que todo mundo se siente víctima siempre… ¡Afronten sus acciones! ¿A qué le tienen miedo?”, inquirió.

Me caga que todo mundo se siente víctima siempre…



Afronten sus acciones!

A qué le tienen miedo? — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) July 8, 2021

Sdpnoticias.com difundió que “Zorrito Youtubero” dijo en su momento que el video estaba en manos de al menos 50 personas, y junto a “Maug 1” aseguraron haber visto el video de Juan de Dios Pantoja y Phanye Hernández.

En redes sociales se compartió, el 18 de abril de 2020, el video sin censura donde Juan de Dios reconoce que es “pornografía infantil” y que se ha compartido casi 150 veces en Twitter y lleva más de 23.7 mil reproducciones.