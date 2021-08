"Si no fuera por la mañanera no hubiéramos resistido", dice AMLO ante críticas de los medios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Hay algo que es muy importante, hay millones de comunicadores en las redes sociales, si no fuese por eso y por la mañanera y por la inteligencia innata de nuestro pueblo, ya nos hubiesen destruido, no hubiésemos resistido porque es día y noche en contra”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el manejo informativo en medios de comunicación.

En la conferencia mañanera, el mandatario expuso de forma extensa su postura ante la crítica en medios de comunicación y afirmó que, en los gobiernos anteriores, las empresas de información siempre estuvieron “alineados” y “subordinados” al poder.

“Como vasallos, la consigna era obedecer y callar, con honrosas excepciones, pero excepciones, la mayoría de los medios subordinados, el cuarto poder y en algunos casos tenían más poder que el Legislativo y más poder que el Judicial”, sentenció el mandatario.

Incluso, mencionó que había un medio, dijo sin decir su nombre, pero en clara referencia a la empresa Televisa, que decían era “soldado del presidente” y este concepto se revirtió porque el presidente se convirtió en “soldado de ese medio”.

“Nunca más eso, y se tienen que ir acostumbrando a la nueva realidad porque pues yo estoy acostumbrado a luchar”, advirtió el presidente López Obrador y remató:

"Yo celebro esto de poder constatar cómo el pueblo de México ha adquirido conciencia, cómo ha cambiado la mentalidad del pueblo, sino fuese por eso ya nos hubiesen destruido políticamente hablando los medios y le han metido”, aseguró.

A pregunta de una reportera sobre las crítica en contra de su gobierno por “estigmatizar” a los medios de comunicación que son exhibidos en la sección “Quien es quién en las mentiras”, el titular del Ejecutivo federal respondió:

“Eso es lo que dice Krauze y Aguilar Camín, y la mayoría de los medios, nos echan la culpa de todo porque también eran los predilectos de los gobiernos anteriores, como ya no se les entrega dinero, ahora están molestos”, indicó.

Diferencias son con los “machuchones”

Luego, señaló que su gobierno respeta a los trabajadores de los medios de comunicación y que sus diferencias son con los dueños de las empresas, los machuchones”, que utilizan la libertad de expresión “como negocio”.

“Los que forman parte de los grupos de intereses creados, que protegen a corruptos, los que son responsables en buena medida de la descomposición social, de la violencia porque ellos se han beneficiado de la corrupción. ¿Cómo les vamos a aplaudir? La gente sabe muy bien quien es un periodista honesto”, expresó el mandatario.

Enseguida, criticó la riqueza de los dueños de medios de comunicación, los políticos y los periodistas que definió como “más influyentes”, argumentando que viven en mansiones y departamentos en el extranjero.

Dijo que su gobierno ya no es lo mismo porque no se fomenta la corrupción y pidió a los reporteros que no se sientan aludidos por sus críticas contra los dueños de medios de comunicación.

“Lo estoy diciendo porque era una plaga, causaban mucho daño, imagínense, utilizar los medios de comunicación para hacer negocios y saquear”, indicó.

Luego, hizo referencia al presupuesto que se destinó a medios de comunicación durante el gobierno del expresidente Enrique peña Nieto, cifra que alcanzó los 10 mil millones de pesos y comparó esta cantidad con las becas y el presupuesto de municipios sobre poblados y con carencias como Ecatepec, en el Estado de México que ejerce un presupuesto de cinco mil millones de pesos.

“Todo esto es importante para dimensionar porqué se ha llegado a niveles de enajenación en donde se piensa que solo son los grupos, los únicos que tienen derechos y no se piensa en los demás

Exhibir a los medios ayuda

Por eso dijo que exhibir mentiras de medios de comunicación en su conferencia mañanera, ayudan a entender la situación y reiteró que ya no va a entregar la misma cantidad de dinero a las empresas de medios de comunicación.

“Se acabó, ya puse la canción de Juan Gabriel, Déjame vivir”, sentenció López Obardor.

Y agregó:

“Cuantas calumnias e insultos recibo, tengo mi conciencia tranquila duermo bien no me amargo, no pierdo el sentido del humor”, refirió.

También, señaló que el coraje y odio de algunos empresarios de medios de comunicación en su contra, se debe a que estaban acostumbrados a un sistema de “corrupción” y ahora ya no están “medrando”.

Dijo que su gobierno no está en contra de la gente que tiene un patrimonio con esfuerzo con trabajo porque merecen respeto y arremetió contra sus adversarios.

“Estamos en contra de la riqueza mal habida, lo que más ha dañado a México, el cáncer, la peste más funesta para México ha sido la corrupción y eso no hay que tolerarlo, no hay que permitirlo porque eso ha causado mucho dolor y sufrimiento”, señaló el presidente y concluyó:

“Por la corrupción es la monstruosa desigualdad, por la corrupción es la violencia. Entonces cómo vamos a tolerar la corrupción, como vamos estarles aplaudiendo y decir se van a enojar y se nos van a tirar encima porque como ellos son los dueños de los medios de comunicación más influyentes nos van a someter y obligar a que cambiemos”, refirió el presidente.