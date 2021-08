Reforma electoral incluirá cambio de todos los consejeros del INE y el TEPJF: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en renovar por completo el Instituto Nacional Electoral (INE), y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), argumentando que los consejeros y magistrados “no están” a la altura de las circunstancias y su gobierno tiene el compromiso de dejar establecida “una autentica” democracia en el país.

“Cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, no pueden estar ahí, tiene que haber un cambio, no es un asunto personal”, expresó.