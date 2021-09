Liberan a Jonathan Medina acusado injustamente por secuestro hace 10 años (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Jonathan Medina fue detenido en 2011 por el presunto delito de secuestro, a pesar de las inconsistencias con que la entonces Procuraduría General de Justicia de la capital (hoy fiscalía general de Justicia) hizo la consignación.

Ayer, después de pasar 10 años recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, finalmente fue puesto en libertad tras comprobarse su inocencia, luego de que sus supuestos cómplices reconocieron durante un careo que fueron coaccionados y torturados para involucrarlo de manera injusta.

Jonathan había sido sentenciado a 70 años de prisión y durante su encierro venció a la tuberculosis y al cáncer.

Así, en cumplimiento de la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, y debido al desgaste emocional, psicológico y de salud de un procesado, la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) solicitó la inmediata libertad de Jonathan.

Por razones humanitarias, #FGJCDMX solicita libertad inmediata del procesado Jonathan "N", quien abandonó este jueves el Reclusorio Norte pic.twitter.com/xqLYCtkfQC — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 10, 2021

Además, en apego al acuerdo presidencial, por el que se instruye a realizar acciones para gestionar las solicitudes de preliberación de personas sentenciadas, solicitó restituirle sus derechos humanos, como lo establece el artículo 1°Constitucional.

La FGJCDMX argumentó que el procesado presentaba no sólo un desgaste emocional y psicológico, “lo que incluso ha obstaculizado que siga en curso su procedimiento, con lo que se advierte que se ve afectado en su derecho a recibir una atención médica especializada por la privación de la libertad en que se encuentra”.

Jonathan fue recibido por sus padres, Wolstano Medina y María del Rosario Halle; sus hermanas Jessica y Nancy; y sus sobrinos Sofía y Diego.

“No me la creo, gracias a este viejo (su padre) que no se ha dejado de mover. En un principio sí me lo preguntó, 'si eres culpable ahí te quedas', pero no, yo siempre le dije que no y que tarde que temprano se tenían que dar cuenta, 10 años nos tardamos, pero se dieron cuenta”, dijo Medina ante las cámaras de Televisa.

Emiliano Robles Gómez Mont, abogado defensor de Jonathan, agradeció la sensibilidad de las autoridades capitalinas para darse cuenta de que el proceso en contra de su cliente contenía varias inconsistencias.