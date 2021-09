AMLO pide a conservadores de sectas como el Yunque "salir del clóset" y ser auténticos como Vox

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los dirigentes del partido español de ultra derecha denominado Vox, “hayan decidido actuar con autenticidad” en su reciente visita a México y su reunión con senadores del PAN y del PRI, entre ellos Julen Rementería del Puerto y Manuel Añorve Baños.

Por ello, exigió a los políticos mexicanos afines al pensamiento conservador a que “salgan del closet” y que reconozcan que son fascistas en lugar de actuar en la clandestinidad bajo la secta de El Yunque.

Vox y PAN Una alianza "non sancta"

“Santiago Abascal no es que sea extremista, provocador, publicista o propagandista, no. Es que está de manera auténtica dando a conocer un pensamiento que existe nada más que los otros se ensarapan y se hacen pasar como liberales, y demócratas pero son lo mismo y si me dan a escoger, diría: prefiero a los que se quitan la máscara porque los otros son muy hipócritas, además de autoritarios, hipócritas”, dijo y remató: