Hay que "reconocerles que dan la cara", dice AMLO sobre visita de líder de Vox

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ojalá venga más a México, el dirigente del partido de ultra derecha español Vox, Santiago Abascal para que siga hablando y diciendo lo que otros callan, “aunque piensen lo mismo”.

Recordó que el liberal mexicano, Melchor Ocampo consideraba que los moderados, quienes se sumen de centro, “no son más que conservadores más despiertos’.

“O sea, más hipócritas, no son tan francos, pero es lo mismo, no le veo la diferencia”, dijo.

En la conferencia matutina, consideró que no afecta en nada el hecho de que la dirigencia de Vox, haya solicitado un registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), para ofrecer asesoría en México a organizaciones afines al pensamiento de extrema derecha.

“No funciona toda esa campaña, esa guerra sucia”, consideró el mandatario en la conferencia matutina.

Incluso, señaló que los dirigentes del partido Vox y sus seguidores en México quisieran que regresara la corrupción, el clasismo y el racismo.

“Todo esto que vimos ahora, que está emergiendo este racismo que siempre ha existido, de siglos, pero que hipócritamente se ocultaba”, señaló AMLO.

Incluso, mencionó el caso del actual diputado federal por la alianza PAN; PRI y PRD, Gabriel Quadri, quien acusó - a través de un mensaje en Twitter-, al gobierno de la Ciudad de México de destruir a Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma por un engendro sectario, en referencia a la escultura de una mujer indígena que será colocada en el mismo lugar.

“No es nada más él (Gabriel Quadri), él es como el señor (Santiago), Abascal, que vino, que hay que hasta reconocerles que dan la cara y son sinceros, francos, ahora sí que es franquismo franco”, señaló el mandatario.

Luego, dijo que en México hay muchos seguidores de la extrema derecha, “nada más que ensarapados, hasta los mismos que se deslindan así piensan, nada más que son de clóset, de puerta cerrada”, aseguró el presidente Obrador.

Consideró que a los conservadores de México les ha funcionado mucho “la simulación”, decir una cosa y hacer otra.

“El ocultarse, el decir ‘soy independiente, soy de la sociedad civil, yo no tengo partido’. El otro día estaba yo viendo a alguien que decía: ‘Yo soy de centro’, ‘ni de derecha ni de izquierda, yo soy del centro’. Pues eso es una toma de partido”, refirió .

Luego, consideró necesario que cada vez se transparente más la vida pública, que la gente se manifieste y que no les dé pena.

“Ojalá venga más el señor Santiago Abascal para que siga él hablando y diciendo lo que otros callan, aunque piensen lo mismo”, señaló AMLO.

Además, dijo que no existe diferencia entre los conservadores mexicanos y los miembros del partido Vox.

“No hay diferencia, insisto, porque conceptualmente se piensa que Vox es ultraderecha, que es un partido extremista, profascismo, franquista, defensor de la monarquía. Bueno, pues todo eso es la derecha, no es que sean ultras, el único matiz es que ellos lo dicen, se asumen abiertamente y los otros callan, son hipócritas, o sea, yo no veo distinción”, aseguró.

Mencionó que “cuando dijo la señora Lilly Téllez: ‘Ya no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel, con López Obrador, y es de un extremo, y estuve con Abascal y es el otro extremo, y yo quiero estar en el centro’, pues yo pensé que está bien, porque no hay, en épocas de transformación, justo medio, son tiempos de definiciones”, advirtió el mandatario y remató:“Entonces, si son dos agrupamientos nada más, liberales y conservadores, no hay más, eso así ha sido toda la historia. Se ha ido agregando socialismo, comunismo, fascismo, neoliberalismo, pero los troncos, las corrientes principales es conservadurismo, liberalismo, eso es, no hay otra cosa”.