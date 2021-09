"Yo no firmé la Carta Madrid", se deslinda el priista Manuel Añorve de reunión con Vox

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El senador priista Manuel Añorve Baños intentó deslindarse de la reunión con dirigentes del partido político de ultra derecha español Vox, argumentando que no firmó el documento denominado Carta Madrid y aseguró que no comparte la ideología conservadora que se opone al aborto y la diversidad sexual.

No obstante, el exalcalde de Acapulco y su esposa, Julieta Fernández Márquez, actual diputada local en Guerrero por segunda ocasión consecutiva, han sido denunciados públicamente desde 2014, de oponerse a la despenalización del aborto en el país y orquestar protestas de grupos religiosos en el Congreso local de la entidad suriana.

Incluso, Víctor González, miembro del partido Vox, agradeció a Manuel Añorve “su adhesión” a la Carta Madrid, suscrita la semana pasada por senadores del PAN donde se plantea que “el avance del comunismo es una gran amenaza a la prosperidad y al desarrollo, así como para las libertades y el Estado de Derecho”.

El pasado viernes 3, el vicecoordinador de la fracción parlamentaria del PRI en el senado de la República se deslindó del encuentro con los dirigentes del partido Vox, registra un día antes en la capital del país.

A través de su cuenta personal de Twitter, Añorve Baños dijo:

“Yo no firmé la Carta Madrid. No comparto la ideología de @Vox_es que representa la ultra derecha española. Lo anterior puede comprobarse comparando la foto de un documento firmado por mi, con la foto del documento compartida ayer en el Senado, en la que no aparece mi firma”, señaló el priista, quien apareció en las fotografías difundidas de la reunión de senadores priistas y panistas con Santiago Abascal, líder del partido Vox en España.